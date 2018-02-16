Пробуем блины, как у Путина, - гречневые, с припеком и песнями

16 Февр. 21:30 2018-02-16T21:30:58+03:00

И обычные блины могут быть деликатесом, например гречневые с припеком из зеленого лука или со сладким соусом по-староелецки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимир Путин в масленичных гуляньях участия не принимает, но традиционными блинами, как и все россияне, не пренебрегает. «КП» попросила поваров комбината питания «Кремлевский», отвечающих за стол администрации президента, правительства и парламента, поделиться своими самыми «модными» в нынешнем, 2018 году рецептами блинов и получила сразу несколько. Оказывается, и обычные блины могут быть деликатесом, например гречневые с припеком из зеленого лука или со сладким соусом по-староелецки.

- Мы всегда не только в наших кремлевских столовых, но и для первых лиц готовили блины, - рассказал «Комсомолке» бывший гендиректор «Кремлевского» Виктор Беляев, отработавший на спецкухне Кремля 30 лет. - Блины в Кремле все любят, не помню, чтобы кто-то отказывался.

- Есть какие-то особые секреты?

- Главный секрет - к плите вообще всегда должен подходить добрый человек. Тесто ведь через руки проходит, и, значит, на него влияет аура человеческая. И хлеб, и блины чувствуют руки. Второй секрет - к тесту нужно хорошее настроение. Если без настроения, то лучше за блины вообще не браться.

- А личный секрет у кремлевского шеф-повара есть?

- Личный? Бывший повар Сталина учил меня во время работы с тестом петь песни. Вот под песни блины особенно хорошо получаются.