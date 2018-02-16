2018-02-16T21:30:58+03:00
Политика

Пробуем блины, как у Путина, - гречневые, с припеком и песнями

«Комсомолка» узнала рецепты к Масленице от поваров президентской кухни [инфографика]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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И обычные блины могут быть деликатесом, например гречневые с припеком из зеленого лука или со сладким соусом по-староелецки.И обычные блины могут быть деликатесом, например гречневые с припеком из зеленого лука или со сладким соусом по-староелецки.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимир Путин в масленичных гуляньях участия не принимает, но традиционными блинами, как и все россияне, не пренебрегает. «КП» попросила поваров комбината питания «Кремлевский», отвечающих за стол администрации президента, правительства и парламента, поделиться своими самыми «модными» в нынешнем, 2018 году рецептами блинов и получила сразу несколько. Оказывается, и обычные блины могут быть деликатесом, например гречневые с припеком из зеленого лука или со сладким соусом по-староелецки.

- Мы всегда не только в наших кремлевских столовых, но и для первых лиц готовили блины, - рассказал «Комсомолке» бывший гендиректор «Кремлевского» Виктор Беляев, отработавший на спецкухне Кремля 30 лет. - Блины в Кремле все любят, не помню, чтобы кто-то отказывался.

- Есть какие-то особые секреты?

- Главный секрет - к плите вообще всегда должен подходить добрый человек. Тесто ведь через руки проходит, и, значит, на него влияет аура человеческая. И хлеб, и блины чувствуют руки. Второй секрет - к тесту нужно хорошее настроение. Если без настроения, то лучше за блины вообще не браться.

- А личный секрет у кремлевского шеф-повара есть?

- Личный? Бывший повар Сталина учил меня во время работы с тестом петь песни. Вот под песни блины особенно хорошо получаются.

Рецепты блинов

Рецепты блинов

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