Российские спортсмены в седьмой день Олимпиады выиграли три медали

16 Февр. 21:11 2018-02-16T22:07:14+03:00

Россиянин Никита Трегубов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по скелетону на Олимпиада в Пхенчхане. Фото: REUTERS

В пятницу, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане было разыграно семь комплектов наград

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Россияне пополнили копилку тремя медалями. Серебро выиграл скелетонист Александр Трегубов, а лыжник Денис Спицов и конькобежки Наталья Воронина взяли по бронзе. России в общекомандном зачёте осталась 15-я (две серебряные и шесть бронзовых медалей). Первые – немцы (9-2-4), вторые – норвежцы (6-8-5), третьи – голландцы (6-5-2). По общему числу наград первые – норвежцы (19), россияне – седьмые (8).

XXIII Олимпийские зимние игры. Пхенчхан (Южная Корея), 16 февраля

Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м. 1. Эсми Виссер (Голландия) – 6.50,23. 2. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.51,85. 3. Наталья Воронина (Россия) – 6.53,98.

Наталья Воронина бежала в последней паре, вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой Мартиной Сабликовой, и смогла выдержать бешенный график. В результате опередила голландку Аннук ван дер Вейден на 0,19 секунды и выиграла бронзу.

Наталья ВоронинаФото: REUTERS

Фристайл

Женщины. Акробатика. 1. Анна Гуськова (Белоруссия) – 96,14. 2. Чжан Син – 95,52. 3. Кон Фаню (обе – Китай) – 70,14… 7. Любовь Никитина – 80,01. 8. Александра Орлова – 61,25… 11. Кристина Спиридонова – 57,64… 21. Алина Гриднева (все – России) – 60,98.

Александра Орлова вышла в финальную часть соревнований с первым результатом, но там стала ошибаться и осталась за бортом финальной шестерки. Первое золото белорусским спортсменам принесла Анна Гуськова.

Александра Орлова вышла в финальную часть соревнований с первым результатом, но там стала ошибатьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лыжные гонки

Мужчины. 15 км (С). 1. Дарио Колонья (Швейцария) – 33.43,9. 2. Симен Крюгер (Норвегия) – отставание 18,3. 3. Денис Спицов – + 23,0… 14. Андрей Мельниченко – + 1.18,2… 20. Андрей Ларьков – + 1.41,2… 47. Алексей Виценко (все – Олимпийские атлеты России) – + 3.02,5.

21-летний Денис Спицов, который в предыдущей свой гонке занял обидное четвертое место, шагнул на пьедестал. При этом обошел несколько монстров лыжни, включая Мартина Сундбю. Денис посвятил медаль своему погибшему отцу.

Денис Спицов, который в предыдущей свой гонке занял обидное четвертое место, шагнул на пьедесталФото: REUTERS

Горнолыжный спорт

Мужчины. Супергигант. 1. Маттиас Майер (Австрия) – 1.24,44. 2. Бит Фойц (Швейцария) – 1.24,57. 3. Кьетиль Янсруд (Норвегия) – 1.24,62.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в скоростном спуске австриец Маттиас Майер повторил свой успех, но только в смежной дисциплине – супергиганте. Бит Фойц в форме - после бронзы в скоростном спуске, у него серебро.

Женщины

Слалом. 1. Фрида Хансдоттер (Швеция) – 1.38,63. 2. Венди Холденер (Швейцария) – 1.38,68. 3. Катарина Галхубер (Австрия) – 1.38,95… 32. Екатерина Ткаченко (России) – 1.46,55.

Признанный лидер в этой дисциплине, чемпионка Сочи-2014 в слаломе и Пхенчхана-2018 в гиганте, американка Микаэла Шифрин почувствовала себя плохо и заняла лишь четвертое место.

Сноуборд

Женщины. Борд-кросс. 1. Микела Мойоли (Италия). 2. Жюли Перейра (Франция). 3. Ева Самкова (Чехия)… 12. Кристина Пауль… 18. Мария Васильцова (Россия).

Васильцова не смогла пробиться в финал, поскольку ее сбила в одном из заездов другая упавшая спортсменка. Но это обычная история в борд-кроссе, где на трассе толкаются по шесть человек.

Скелетон

Мужчины. 1. Сунбин Юн (Южная Корея) – 3.20,55. 2. Никита Трегубов (Олимпийские атлеты России) – 3.22,18. 3. Дом Парсонс (Великобритания) – 3.22,20… 15. Владислав Марченков (России) – 3.25,18.

В последней попытке соперники Трегубова стали мандражировать, и Никита, пройдя трассу чисто, переместился на пьедестал, опередив по сумме четырёх спусков британца Дома Парсонса на 0,02 секунды и латвийца Мартиньша Дукурса на 0,13.