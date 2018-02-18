2018-02-17T16:19:56+03:00
Телевизор

Война и мир: на ТВ выйдет программа о том, что происходит в Сирии

В новом телевизионном спецпроекте расскажут, как российские военные помогают бороться с международным терроризмом
Алена ТИХОМИРОВА
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В программе обещают много эксклюзивных съемок, интервью, фактовВ программе обещают много эксклюзивных съемок, интервью, фактовФото: Первый канал
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На Первом канале - премьера 4-серийного спецпроекта программы «Часовой». В нем расскажут о людях, которые приближают момент наступления мира в Сирийской Арабской Республике. В программе обещают много эксклюзивных съемок, интервью, фактов. Героями выпусков стали простые жители сирийских городов и российские военные.

Помимо авиабазы Хмеймим, жизни на которой будут посвящены первые два выпуска цикла, журналисты работали в известных всему миру городах Сирии: Алеппо, Латакия, Хомс. Им удалось снять процесс возвращения жителей в освобожденный от террористов Алеппо, а также разминирование российскими инженерными войсками дорог и населенных пунктов. Кроме этого, журналисты познакомились с достопримечательностями древней Латакии, побродили по торговым улицам древних городов и приняли участие в доставке гуманитарной помощи.

Журналисты работали в известных всему миру городах Сирии: Алеппо, Латакия, Хомс.

Журналисты работали в известных всему миру городах Сирии: Алеппо, Латакия, Хомс.

- Передать словами ощущения, когда находишься в месте, где совсем недавно шли жестокие бои, практически невозможно, - говорит ведущий программы «Часовой» Алексей Рафаенко. - Ты общаешься с местными жителями, стариками-аксакалами, десятками беженцев, заглядываешь в глаза сирийских детей и видишь в них и боль, и радость, и любопытство одновременно. Эти люди пережили ужасы войны и хотят лишь одного – мира на сирийской земле.

Журналисты работали в известных всему миру городах Сирии: Алеппо, Латакия, Хомс.

Журналисты работали в известных всему миру городах Сирии: Алеппо, Латакия, Хомс.

- Само название «Часовой» говорит о том, что ребята не отсиживаются в офисах. Их стихия - воинские гарнизоны и полигоны, - рассказывает продюсер программы Алексей Пиманов. - Они там, где сейчас российская армия. И если мы боремся с международным терроризмом в Сирии, значит и «часовые» едут туда. Сирийские репортажи – не только пример журналистской работы в горячих точках, но и очень насыщенные яркие истории о жизни и службе наших военных вдали от Родины.

«Часовой»

Первый канал

Воскресенье 7.35

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