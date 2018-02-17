Эксперт: Цель «списка кремлёвских троллей» — импичмент Трампа

СЕГОДНЯ 18:12 2018-02-17T18:49:14+03:00

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В пятницу вечером американский Минюст опубликовал заключение суда округа Колумбия (Вашингтон). 13 россиян из «Агентства интернет-исследований» бизнесмена Евгения Пригожина обвиняются во «влиянии на выборы в США» посредством соцсетей. Доказательства приводятся весьма расплывчатые — ну создали интернет-затейники некое количество твиттер-аккаунтов и рекламных объявлений в американском секторе Сети, и дальше-то что? Впрочем, на самом деле создатели нового «стоп-листа» хотели не столько привлечь к ответу «русских троллей», сколько любой ценой привести президента Дональда Трампа к импичменту. Об этом «Комсомолке» рассказал кандидат исторических наук, автор исследований о работе американских спецслужб Ярослав Левин:

— В чём проблема данного документа?

— Если смотреть с чисто юридической точки зрения, то заключение суда весьма странное, если не сказать больше. Нет ссылок на конкретные документы, подтверждающие указанные «факты». Выглядит скорее как черновик или проект будущего судебного заключения, где в общих чертах описано, в чём обвиняются «российские тролли».

— Кому это выгодно?

— По своей скороспелости вчерашнее заключение похоже на другой нашумевший документ — список «прокремлёвских олигархов», опубликованный в конце января. Его тоже делали наскоро, просто скопировав фамилии богачей из рейтинга миллиардеров по версии журнала Forbes. Так для чего же нужны все эти списки и заключения суда? Чтобы сыграть на руку внутриамериканской оппозиции. Перед нами почти готовые основания для импичмента, да и сам факт публикации таких документов — постоянная «чёрная дыра» в авторитете 45-го президента. В сочетании с уже ведущимися расследованиями против Трампа всё это работает на подрыв позиций и очернение магната и его сторонников.

— Если «дело кремлёвских хакеров» высосано из пальца, почему разыгрывают именно «русскую карту»? Чтобы подорвать российско-американские отношения и помешать, например, совместному урегулированию в Сирии?

— Вряд ли авторы «чёрных списков» и «разоблачений» заглядывают так далеко. «Русская карта» оказалась просто выгодна противникам нового хозяина Белого дома, поскольку медленно, но верно вредит репутации магната среди избирателей. Это основная задача внутренней оппозиции, к которой принадлежит почти вся Демократическая и даже заметная часть его собственной Республиканской партии. Проблемы русско-американских отношений здесь вторичны.

Москва как главный антитрамповский жупел была выбрана по двум причинам. Во-первых, историческая память. Демократы и «неверные» республиканцы просто решили не выдумывать велосипед, взяв хорошо знакомый электорату архетип «коварных русских шпионов», знакомый со времён Холодной войны. Во-вторых, реально накопившийся массив противоречий между США и Россией по всему миру сделал последнюю идеальным кандидатом на роль этакого глобального «Bad Guy», плохого парня в американской политике. А раздувание этой угрозы позволяет оказывать дальнейшее давление и решать внутриполитические задачи. То есть антитрамповские круги за океаном таким образом работают, с одной стороны, на жёсткое достижение глобальных целей США на международной арене, а с другой стороны — на снятие столь неприятного им «случайно победившего» президента, который отрицает абсолютно всё, на чём стоит «Вашингтонское болото».

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