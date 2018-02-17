2018-02-17T18:57:34+03:00
Звезды

Любимая актриса Киркорова рассказала о любви

Звезда мюзикла «Чикаго» Лика Рулла презентовала моноспектакль
Игорь ПОЛЯКОВ
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На 10-й спектакль актриса собрала в партере своих друзей, коллег и родственниковНа 10-й спектакль актриса собрала в партере своих друзей, коллег и родственниковФото: Личный архив
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Эта яркая блондинка в начале нулевых зажигала в мюзикле Филиппа Киркорова «Чикаго». Прошли годы, и любимая актриса Филиппа Бедросовича Лика Рулла пошла своей дорогой, выпустила моноспектакль. На премьеру близких не позвала. А вот на 10-й спектакль собрала в партере своих друзей, коллег и родственников.

Несмотря на то, что в этот день столицу окутало настоящее снежное царство, запорошив дороги пушистым снегом, на огонёк к Лике пришли все приглашённые. Среди гостей были: Сергей Ли, Валерий Ярёменко с супругой и её родителями, Анастасия Стоцкая, Теона Дольникова, Наталья Громушкина, Дмитрий Бурлаков, Кристина Бабушкина, Мария Кац, Надежда Ручка, Евгения Добровольская и многие другие.

Звезда мюзикла «Чикаго» Лика Рулла презентовала моноспектакль Фото: Личный архив

Звезда мюзикла «Чикаго» Лика Рулла презентовала моноспектакльФото: Личный архив

«Монологи о любви» — сольный проект Лики Рулла. Знаменитый мэтр режиссуры и близкий друг Лики Алексей Франдетти помог воплотить актрисе все её идеи и мысли в единое, тонко синхронизированное действие. В своем разговоре со зрителем актриса исполняет песни из репертуара Аллы Пугачёвой, Людмилы Гурченко, Петра Лещенко, Далиды, Марыли Родович, Жанны Рождественской, групп «Город 312», «Ноль», читает произведения современных авторов, а также стихи Александра Пушкина, Марины Цветаевой, Эдуарда Асадова, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной. А ещё Рулла мастерски бьёт степ и играет на скрипке… Сколько талантов в этой женщине?

Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая

В следующий раз погрузиться в «Монологи о любви» можно 2 марта на сцене Центра драматургии и режиссуры.

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