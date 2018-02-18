Сезон простуд-2018: можно ли вылечить ОРВИ быстрее чем за семь дней

СЕГОДНЯ 00:44 2018-02-18T00:58:52+03:00

Корреспондент «КП» попал в сети одного из респираторных вирусов и выяснил последние данные: чем сейчас лечат простуды в России и мире, и что реально работает против таких инфекций [испытано на себе]

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В прошлую пятницу вечером запершило в горле, заложило нос и начало знобить. Но температура не поднялась выше 37,4 градусов, сильных болей и ломоты в суставах не было, и я вздохнула с облегчением: значит, не грипп, а «просто» ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция).

С одной стороны, это значит, что самые тяжелые осложнения — именно ими опасен грипп — мне, скорее всего, не грозят. А с другой — остро встал вопрос: чем лечить простуду, чтобы выздороветь побыстрее? От гриппа-то есть противовирусное лекарство, эффективность которого доказана международными исследованиями, но и оно, как честно указывается в результатах испытаний, ускоряет выздоровление не больше чем на 1 — 2 дня (главный же плюс в том, что снижается риск тех самых опасных осложнений). Может, ученые и врачи уже создали что-то суперсовременное-спасительное и от многочисленных «простудных» вирусов, благодаря чему не придется сидеть на больничном традиционные 7 дней? И как вообще грамотнее всего вести себя при ОРВИ, исходя из последних научно-медицинских данных?

ПЕРВАЯ ВОЛНА: КАК НЕ РАЗБОЛЕТЬСЯ, ЕСЛИ «НАЧАЛОСЬ»

По правде говоря, мне этот трюк никогда не удавался — если уж накрыло, то придется отболеть свое: остановить нашествие простудных вирусов, уже начавших свое черное дело в организме, похоже, нереально. Или все-таки можно?

- Если опираться на российские методические рекомендации для врачей, то в таких случаях — в самом начале болезни - могут назначаться отечественные противовирусные препараты и средства для поддержания иммунитета. Однако в международных базах нет полноценных клинических исследований, которые подтверждали бы эффективность таких методов, - говорит врач высшей категории, терапевт, кардиолог, эксперт международного биомедицинского холдинга «Атлас», кандидат медицинских наук Мария Кириллова.

Что касается европейских и американских подходов, то, если человек уже заболел, у него появились симптомы ОРВИ, зарубежные врачи, как правило, отправляют пациента сидеть дома, назначив принимать жаропонижающее и пить побольше жидкости, рассказал «КП» ведущий научный сотрудник Института иммунологии, доктор биологических наук, профессор Владислав Дейгин.

Словом, сегодня не существует доказанных медицинских способов затормозить ОРВИ на первой волне и не разболеться. У кого-то, конечно, может индивидуально успешно сработать крепкий иммунитет, остальным же придется смириться, настроиться на более-менее длительную борьбу с вирусом и не мешать организму в этом сражении.

И подобрать вам подобное лекарство — опять же задача врача.Фото: Евгения ГУСЕВА

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ПОМОГУТ

Как упомянул профессор Дейгин, зарубежные врачи назначают жаропонижающие препараты. «Мы так же назначаем лекарства, помогающие облегчить те или иные симптомы болезни», - подтверждает терапевт Мария Кириллова. К симптоматическим препаратам, актуальным при ОРВИ, относятся, в частности, противовоспалительные (жаропонижающие), антигистаминные (противоаллергические), обезболивающие, сосудосуживающие (от заложенности носа), препараты против различных видов кашля и др.

Большинство пациентов хорошо знакомы с такими лекарствами и в том числе по этой причине предпочитают лечить простуды сами на дому (или, что хуже, продолжая ходить на работу), не обращаясь к врачам. «Я против такого самолечения хотя бы потому, что нельзя зацикливаться на парацетамоле или аспирине, которые принимала еще ваша бабушка, - поясняет доктор Кириллова. - Во-первых, разновидностей ОРВИ большое количество, вирусы мутируют, появляются заболевания с новыми симптомами, может меняться характер кашля, головной боли и т. п. - во всех этих случаях врач должен подобрать наиболее подходящие лекарства.

Во-вторых, со временем меняется состояние здоровья пациента в целом, появляются хронические заболевания, другие особенности — в зависимости от этого будут наиболее безопасны и эффективны разные симптоматические препараты. Наконец, появляются лекарства нового поколения, в первую очередь сейчас в тренде комбинирование действующих веществ разных групп — например, жаропонижающее/противовоспалительное и антигистаминное в одной таблетке, другие комбинации. Такие препараты дают меньше побочных эффектов, их удобнее принимать. И подобрать вам подобное лекарство — опять же задача врача.

Чтобы определить начало и тип осложнения, нужно обязательно обратиться к врачуФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЦИФРА

Более 60 процентов россиян при ОРВИ предпочитают лечиться дома, не обращаясь к врачам (по данным опроса Фонда «Общественное мнение»).

ЛЕЖИМ ДОМА: ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ

Современные данные подтверждают классические рекомендации: если у вас ОРВИ, то лучше максимум времени лежать в постели. Чтобы иммунная система успешнее боролась с вирусом и организм быстрее восстанавливался, нужно освободить его от других нагрузок — как физических, так и умственных, поясняет терапевт и кардиолог Мария Кириллова. Я, признаться, не выдержала, и прямо в кровати бросилась готовить материал о новом прорыве в борьбе против гриппа . После этого температура выросла, а голова стала болеть сильнее. Может, конечно, совпадение, но врачи тоже против таких «подвигов».

А главный совет от всех докторов, как российских, так и зарубежных — побольше пить. Вирусы вызывают интоксикацию организма, и чем больше мы пьем, тем быстрее избавляемся от такого «загрязнения». Только без фанатизма, конечно, чтобы не перенапрягать почки — сигналом того, вы переусердствовали с питьем, могут быть отеки в ногах и под глазами.

Эксперты поддерживают такие напитки, как чай с лимоном, минералка, облепиховые, малиновые, черносмородиновые, клюквенные морсы. Главное, чтобы было поменьше сахара, поскольку при избытке сладкого ухудшается работа наших иммунных клеток-фагоцитов, поясняют исследователи.

Еще часто возникают вопросы, когда надо сбивать температуру. Сегодня главный принцип — ориентироваться на состояние пациента. «Если человек плохо переносит повышение температуры, его мучит жар, озноб, начинается сердцебиение, то не стоит терпеть, пока дорастет до 38,5 градусов», - поясняет доктор Кириллова. И ни в коем случае нельзя терпеть головную боль: исследования показали, что у таких страдальцев в мозге формируются особые связи, закрепляющие это состояние, может возникнуть очаг хронической головной боли. А бороться с ним потом приходится неврологам с помощью сильнодействующих лекарств. Зачем создавать себе лишние проблемы?

ОСЛОЖНЕНИЯ: ВСЛЕД ЗА ВИРУСАМИ СПЕШАТ БАКТЕРИИ

Как известно, простуды запускаются вирусами, против них антибиотики бессильны и даже могут ухудшить состояние, создавая лишнюю нагрузку на печень и почки. Но подвох в том, что в организме, ослабленном вирусной атакой, могут активизироваться вредные бактерии. Тут-то и начинаются осложнения, при которых антибиотики уже жизненно необходимы. Врачи в один голос призывают не пытаться вычислить осложнение и не назначать себе антибиотики самостоятельно.

- В этом сезоне мутировавшие вирусы разных семейств ОРВИ могут давать самые неожиданные осложнения, - предупреждает Мария Кириллова. - У нас был пациент, прилетевший из Европы, у него там началось с ОРВИ, а потом стал болеть лоб, мы посмотрели — оказалось, фронтит, воспалилась лобная пазуха. Еще было несколько случаев, когда респираторные вирусы привели к дебюту бронхиальной астмы во взрослом возрасте. Встречаются менингеальные синдромы, связанные с воспалением оболочек головного мозга; респираторный дистресс, при котором нарушается проницаемость легочной ткани и развивается отек легких.

Чтобы определить начало и тип осложнения, нужно обязательно обратиться к врачу и сделать хотя бы простейшие анализы крови и мочи. «Бывает, что человек еще ничего не чувствует, а у него скрыто протекает цистит — мы это видим по анализу, но если вовремя не обнаружить и не начать лечить, может дойти уже до пиелонефрита, серьезного воспаления почек», - рассказывает доктор Кириллова.

КСТАТИ

По словам врачей, осложнения возникают чаще на 4 — 5 день после начала ОРВИ. Риск заработать их выше у тех, чей организм ослаблен из-за хронических заболеваний, в силу возраста, при беременности. А также если переносить простуду на ногах. При этом, если заниматься самолечением и «самоопознанием» осложнений, есть риск сделать еще одну ошибку:

- В этом сезоне бродят вирусы ОРВИ, из-за которых может держаться субфебрильная температура (то есть 37 — 37,4 градуса) до 10 — 14 дней, в том числе при отсутствии других ярко выраженных симптомов, кроме слабости и легкого жара в голове, - рассказал «КП» известный врач-невролог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской академии неврологии Виктор Косс. - В таких случаях может не быть осложнений, несмотря на долгое течение болезни, и тогда никакие антибиотики не нужны.

Повторим: отличить затяжную простуду от начавшегося осложнения сможет врач.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Я провела на постельном режиме средний срок жизни, отведенный «простудным» вирусам — неделю. Именно на 7-й день стало намного легче, прошел жар в голове и температура почти вернулась в норму. Тут же стало интересно: откуда эта магическая цифра «семь»? Почему именно такое количество дней, как правило, врачи рекомендуют отводить на лечение ОРВИ и гриппа?

- На сегодня известно, что это просто эмпирический факт, установленный веками наблюдений за пациентами, - поясняет исследователь, эксперт по разработке лекарственных средств, вице-президент Фонда «Наука за продление жизни» Юрий Дейгин. - При этом, конечно же, в реальной жизни есть разброс — у кого-то простуды могут проходить быстрее, у кого-то медленнее. В первую очередь это зависит от иммунной системы и общего состояния организма (возраста, хронических болезней и т.д.). Например, в исследованиях, проведенных японскими специалистами, у крепких, здоровых добровольцев, даже симптомы гриппа исчезали всего за 80 часов (3,3 суток), в то время как в среднем большинство из нас страдает от гриппа не меньше 7 — 10 дней.