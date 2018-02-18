Смертельно больная женщина написала детскую книгу, чтобы рассказать дочерям, почему она их покидает
Когда Саре Уэст, жительнице английского города Лафборо, врачи вынесли приговор, ей было всего 34 года. Это случилось под новый, 2017-й.
Цветущая жена и мать двоих детей почувствовала боль в левой руке. Боль не проходила, и женщина обратилась к врачу. Ей сделали маммограмму и УЗИ, а спустя две недели оглушили известием: рак молочной железы в четвёртой стадии с метастазами в костях, легких, печени и, возможно, мозге.
Сара разрыдалась. «Как же мои дети? Это просто нечестно!».
Оливии шесть, Амелии всего три - самое страшное, что может может произойти с человеком в таком возрасте - это видеть, как твоя мама болеет и умирает...
Потом Сара подумала: надо подготовить дочек, обьяснить им вообще, что происходит. И стала искать детские книжки на подобную тему. Ей хотелось, чтобы слова «рак» там не было: девочки ещё слишком маленькие для таких понятий.
Однако все книжки были про рак и в целом для детей постарше.
Тогда Сара сама взялась за перо. Вернее, за мобильник - именно там она записала первые фразы своей грустной сказки. «Я не думала, что это выльется во что-то большее», - говорит она.
В книге «Мама заболела» (Mummy’s got a poorly) она постаралась описать, что с ней происходит, словами простыми и нестрашными, вложив в них всю любовь и заботу. Почему она теряет волосы из-за «химии», почему иногда утром не может встать с постели...
Очень помогла профессия: до болезни Сара была учительницей младших классов.
Книжка вышла тиражом 2000 экземпляров - с иллюстрациями старшей дочери Оливии. Муж Сары Рупуджит занялся благотворительностью: собирает средства для онкобольных.
«Амелия еще мала, она понимает только, что маме нужно принимать лекарство, когда у нее болит животик. Но Оливия все чувствует очень остро, она начала много спрашивать о смерти, как будто внезапно повзрослела... я все равно чувствую, что у моих детей украли детство», - говорит Сара Уэст.
Вот уже год мужественная англичанка сражается со смертью врукопашную: «Врачи сказали, что будут оказывать мне паллиативную помощь, но не лечение». Сара не спросила, сколько времени у неё впереди. Главное - успеть побольше.
И она - скорее-скорее - создает близким запас любви на сто лет вперёд. Фотографируется в смешных шапках и красивых платках, устраивает домашние праздники, пьет воду из бокалов для шампанского, лучезарно улыбается. И километрами пишет в соцсетях тёплые слова своим «самым классным» дочерям.
Недавно, под Рождество Сара совсем отчаялась: «Моя кожа вся в дырочку от анализов и уколов. Мои мышцы истрепаны, тело измучено. Я ненавижу больницу и персонал, потому что все время должна туда возвращаться. Ненавижу ожидание результатов. Я ненавижу снимки, пока я лежу в аппарате, рыдаю, как ребёнок. Я ненавижу звук моего имени в комнате ожидания, слова огорчают меня. Я ненавижу, что моя жизнь больше не моя, она управляется раком и назначениями врачей. Но больше всего я ненавижу то, что болезнь делает со мной и моей семьей. Мне грустно. Я на пределе. Я просто хочу, чтобы все кончилось. Это мое рождественское желание. Нет необходимости говорить, что сегодня у меня был тяжелый день», - написала она у себя в Фейсбуке.
Однако в январе забрезжил луч надежды.
Писательница сообщила в соцсетях: опухоли уменьшились. А ведь врачи прогнозировали, что станет хуже! Но Сара в эйфорию не впадает: «уменьшились, но не исчезли». После курса химиотерапиии у нее потихоньку отрастают волосы «почему-то везде, кроме макушки».
И вот одно из свежих сообщений: «Я совершенно не готова опустить руки. Есть столько вещей, за которые стоит побороться». Как хочется, чтобы она победила в этой борьбе.