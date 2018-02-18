2018-02-18T21:29:04+03:00
Общество

Смертельно больная женщина написала детскую книгу, чтобы рассказать дочерям, почему она их покидает

У 34-летней мамы двух девочек обнаружили рак в четвертой стадии
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framsp
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Когда Саре поставили диагноз - рак в четвертой стадии - прежде всего она подумала о своих дочеряхКогда Саре поставили диагноз - рак в четвертой стадии - прежде всего она подумала о своих дочеряхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Когда Саре Уэст, жительнице английского города Лафборо, врачи вынесли приговор, ей было всего 34 года. Это случилось под новый, 2017-й.

Цветущая жена и мать двоих детей почувствовала боль в левой руке. Боль не проходила, и женщина обратилась к врачу. Ей сделали маммограмму и УЗИ, а спустя две недели оглушили известием: рак молочной железы в четвёртой стадии с метастазами в костях, легких, печени и, возможно, мозге.

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Сара с дочкой и племянницей до болезни
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Сара разрыдалась. «Как же мои дети? Это просто нечестно!».

Оливии шесть, Амелии всего три - самое страшное, что может может произойти с человеком в таком возрасте - это видеть, как твоя мама болеет и умирает...

Потом Сара подумала: надо подготовить дочек, обьяснить им вообще, что происходит. И стала искать детские книжки на подобную тему. Ей хотелось, чтобы слова «рак» там не было: девочки ещё слишком маленькие для таких понятий.

Однако все книжки были про рак и в целом для детей постарше.

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До болезни Сара была учительницей младших классов
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Тогда Сара сама взялась за перо. Вернее, за мобильник - именно там она записала первые фразы своей грустной сказки. «Я не думала, что это выльется во что-то большее», - говорит она.

В книге «Мама заболела» (Mummy’s got a poorly) она постаралась описать, что с ней происходит, словами простыми и нестрашными, вложив в них всю любовь и заботу. Почему она теряет волосы из-за «химии», почему иногда утром не может встать с постели...

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В книге Мама заболела Сара постаралась описать, что с ней происходит
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Очень помогла профессия: до болезни Сара была учительницей младших классов.

Книжка вышла тиражом 2000 экземпляров - с иллюстрациями старшей дочери Оливии. Муж Сары Рупуджит занялся благотворительностью: собирает средства для онкобольных.

«Амелия еще мала, она понимает только, что маме нужно принимать лекарство, когда у нее болит животик. Но Оливия все чувствует очень остро, она начала много спрашивать о смерти, как будто внезапно повзрослела... я все равно чувствую, что у моих детей украли детство», - говорит Сара Уэст.

Вот уже год мужественная англичанка сражается со смертью врукопашную: «Врачи сказали, что будут оказывать мне паллиативную помощь, но не лечение». Сара не спросила, сколько времени у неё впереди. Главное - успеть побольше.

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Своими фото Сара хочет создать близким запас тёплых воспоминаний на много лет вперёд
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И она - скорее-скорее - создает близким запас любви на сто лет вперёд. Фотографируется в смешных шапках и красивых платках, устраивает домашние праздники, пьет воду из бокалов для шампанского, лучезарно улыбается. И километрами пишет в соцсетях тёплые слова своим «самым классным» дочерям.

Недавно, под Рождество Сара совсем отчаялась: «Моя кожа вся в дырочку от анализов и уколов. Мои мышцы истрепаны, тело измучено. Я ненавижу больницу и персонал, потому что все время должна туда возвращаться. Ненавижу ожидание результатов. Я ненавижу снимки, пока я лежу в аппарате, рыдаю, как ребёнок. Я ненавижу звук моего имени в комнате ожидания, слова огорчают меня. Я ненавижу, что моя жизнь больше не моя, она управляется раком и назначениями врачей. Но больше всего я ненавижу то, что болезнь делает со мной и моей семьей. Мне грустно. Я на пределе. Я просто хочу, чтобы все кончилось. Это мое рождественское желание. Нет необходимости говорить, что сегодня у меня был тяжелый день», - написала она у себя в Фейсбуке.

Однако в январе забрезжил луч надежды.

Писательница сообщила в соцсетях: опухоли уменьшились. А ведь врачи прогнозировали, что станет хуже! Но Сара в эйфорию не впадает: «уменьшились, но не исчезли». После курса химиотерапиии у нее потихоньку отрастают волосы «почему-то везде, кроме макушки».

И вот одно из свежих сообщений: «Я совершенно не готова опустить руки. Есть столько вещей, за которые стоит побороться». Как хочется, чтобы она победила в этой борьбе.

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Книга вышла с рисунками старшей дочки Оливии
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