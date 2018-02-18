Дина Аверина завоевала два золота по художественной гимнастике

СЕГОДНЯ 20:40 2018-02-18T20:54:39+03:00

Изменить размер текста: A A

17-18 февраля во Дворце спорта Олимпийского комплекса "Лужники" собрались сильнейшие представительницы художественной гимнастики из 48 стран. Поболеть пришли, в основном, девочки с мамами и тренерами.

Публика гостеприимно встречала каждую спортсменку, но холодок пробегал по позвоночнику, когда перед появлением наших гимнасток зал единодушно скандировал «Рос-сия-я! Рос-сия-я! Рос-сия-я!». Юные болельщицы трогательно кричали своему кумиру: «Давай!», «Ты лучшая!» и замирали в ожидании чуда.

Передать многогранность женской красоты получилось у гимнасток из разных стран, но, конечно, гимнастки из России отличились. Единство гимнастки, предмета, музыки, костюма – это и есть художественная гимнастика. Каждое упражнение как произведение искусства, составленное под индивидуальность девушки, её красоту и возможности.

У Юлии Бравиковой, Екатерины Селезнёвой и Александры Солдатовой был просто души исполненный полёт - настолько артистично и выразительно они выступали. Дина и Арина Аверины ещё до выхода на площадку создавали интригу. Кто кого обгонит? Обе невероятно харизматичны, талантливы, любимицы публики. Но спорт есть спорт. Приходится быть на три головы выше, чтобы ни у кого не было сомнений: кто в художественной гимнастике на 1 месте. Их упражнения насыщенны гимнастическими элементами, невероятными мастерством, рисками и всё это исполнялось на большой скорости. Повторить такое упражнение один в один вряд ли сможет кто-то в мире.

Ещё 17 февраля Арина была на 2 месте, уступив Дине всего 1,1 балла. К глубокому сожалению болельщиков, Арина из-за травмы не смогла продолжить борьбу. Это существенно изменило распределение призовых мест в финале 18 февраля.

Дина Аверина завоевала золото в соревнованиях с обручем (18,65 балла). Второе место у болгарки Борьяны Калейн (17,15), третий результат у Катерины Галкиной из Белоруссии (15,95). Второе золото у Дины Авериной в соревнованиях с булавами (18,5) . Серебро у россиянки Александры Солдатовой (16,30), бронза у представительницы Израиля Юлианы Телегиной (15,05).

В соревнованиях с мячом Аверина заняла второе место (17,35), уступив Калейн (17,95).Третий результат у Галкиной (17).

В групповом упражнении с пятью обручами наши гимнастки заняли второе место (18600), уступив болгаркам (18900). Третье место заняли гимнастки из Узбекистана (15,900).

Всем известно, что Россия - родина художественной гимнастики. В 1913 году при Санкт-Петербургском институте физической культуры им. Лесгафта была открыта Высшая школа художественного движения. В СССР женская художественная гимнастика сразу же получила широкое распространение. В 1923 году была создана «Студия пластического движения», руководимая Вербовой. В 1941 году был проведен первый чемпионат Ленинграда по художественной гимнастике. В 1945 — создана Всесоюзная секция художественной гимнастики, преобразованная в 1963 в федерацию СССР. В 1948 году прошел первый чемпионат СССР по художественной гимнастике.