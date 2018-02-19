2018-02-19T07:30:01+03:00
Общество

Митрополит Иларион: Церковь может "исправить" геев

Иерарх сослался на пастырский опыт работы с людьми нетрадиционной ориентации
Ася ХОВАНСКАЯ
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Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССГлава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Русской православной церкви уверены: воцерковление помогает гомосексуалистам стать людьми традиционной сексуальной ориентации.

- Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином, - заявил Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

Отвечая тем, кто считает такую позицию антинаучной, иерарх привел в пример исследования ученых, которые показывают, что сексуальная ориентация не является врожденной, а формируется в раннем детстве и юности под воздействием разного рода факторов.

Митрополит Иларион также высказался категорически против усыновления детей однополыми парами, трансгендерами и лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.

Говоря об опыте некоторых западных стран, узаконивших гей-браки и разрешивших однополым парам усыновлять детей, владыка подчеркнул, что "будет большой ошибкой, если Россия пойдет по этому пути".

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