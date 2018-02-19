Патриарх на коленях попросил у всех прощения

СЕГОДНЯ 00:20 2018-02-19T00:42:43+03:00

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В Прощеное воскресенье Патриарх Кирилл по традиции совершил вечерню в храме Христа Спасителя в канун Великого поста и на коленях попросил у всех прощения.

- Поскольку я, как правящий архиерей города Москвы и как Патриарх, осуществляя свое служение, могу вольно или невольно кого-то обидеть, задеть, ввести в соблазн, искушение, я хотел бы у всех у вас испросить прощения. Благословите и простите, отцы, братья и сестры, меня грешного, - попросил Святейший. - Сегодня мы должны сделать то, что исцеляет конфликты, лечит болезни человеческих отношений, и нет никакого другого средства, как испросить прощения у тех, кого мы обидели, и простить тех, кто нас обидел. Ни на что Господь не отвечает такой милостью, такой поддержкой нас, как тогда, когда мы прощаем других.

При этом просить прощение верующим, по его словам, следует сперва у тех, с кем у них конфликт.

- Мы должны испросить прощения в первую очередь у тех, с кем мы находимся в конфликте. Просто просить прощения у человека, с которым ты в добрых отношениях или в нейтральных отношениях, такое прощение почти что превращается в обычное приветствие. А вот если мы просим прощения у того, кто нас обидел, или кого мы обидели, тогда мы действительно совершаем то, за что получаем вознаграждение, которое не даруется ни за одну другую добродетель, - подчеркнул предстоятель РПЦ.

19 февраля православные вступают в самый строгий - Великий пост. В этом году он продлится до 7 апреля. Первую неделю поста Святейший будет каждый день служить в различных храмах Москвы.