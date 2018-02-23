Александр Кожевников - о выходе сборной России по хоккею в финал Олимпиады: «Чехи нам всегда мешали. А тут – не смогли»

23 Февр. 14:30 2018-02-23T14:51:25+03:00

Сборная России по хоккею попала в финал Олимпийских игр впервые за 20 лет. В 1998 году в Нагано она проиграла как раз чехам – 0:1. На этот раз чешский барьер был пройден в полуфинале - 3: 0. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двукратный олимпийский чемпион рассказал «Комсомолке» о своих впечатлениях от игры российских хоккеистов и о прогнозах на решающий матч на турнире

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Сборная России по хоккею попала в финал Олимпийских игр впервые за 20 лет. В 1998 году в Нагано она проиграла как раз чехам – 0:1. На этот раз чешский барьер был пройден в полуфинале - 3: 0. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился с "КП" своим мнением об игре наших спортсменов.

- Александр Викторович, как вам игра со сборной Чехии?

- Нормально сыграли, как и должны были. Команда наша сильнее. Да и куда было ребятам деваться, если хотим стать олимпийскими чемпионами. Эту игру нам надо было выигрывать, что сборная России и сделала.

- Чехи до встречи с нами не проиграли ни одного матча…

- Дело даже не в этом. Они всегда, в каком бы состоянии не были, нам мешали, палки в колеса вставляли. Последнее время про чехов забыли: про шведов, финнов, канадцев больше говорили.

- Вчера чехи устроили скандал, не разрешив российским журналистам снимать тренировку. Что это было?

- Когда у команды есть слабости, вот она и не знает, что придумать. Слабы чехи оказались, психанули.

- Почти все сборная Чехии или играла, или играет в КХЛ. Это был плюс для россиян?

- С одной стороны, подспорье, а с другой, они тоже все знают про наших. Так что в этом никакого преимущества у нас не было. Чехи сильны, но финал – уже другая история, другая психология. Каждая ошибка может стоить победы, все на нервах. Мы же не знаем, кто туда еще выйдет: канадцы или немцы.

- Думаете, не канадцы?

- Я думаю, что немцы. У них такой шанс попасть в финал Олимпиады. Они будут стелиться на льду, бросаться под каждую шайбу. И немцы более расслабленные, чем канадцы.

- А как же финал мечты Россия-Канада?

- Мечты мечтами, а нам надо выигрывать золото. Хотя думаю, если мы будем играть в финале, так же, как сегодня с чехами, а это одна из сильнейших команд на турнире была, нам никто не страшен.

КАК ЭТО БЫЛО

Итог полуфинала Чехия - Россия: наши хоккеисты впервые за 20 лет сыграют в финале Олимпиады!

Этот матч, которого все ждали, закончился. Двигаемся к следующему. В пятницу, 23 февраля, хоккеисты сборной России играли в полуфинале Олимпиады со сборной Чехии. Для команды Олега Знарка этот матч стал самым, пока что, сложным на этих Играх. Мы выиграли со счетом 3:0 и вышли в финал Олимпиады (подробности)