Алексей Калицев: «В 2020 году запустятся наши основные новинки»

СЕГОДНЯ 12:40 2018-02-19T18:07:33+03:00

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Премиальный бренд Genesis в третий раз выступил официальным автомобильным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи. На протяжении всех дней работы форума его спикеры и партнеры передвигались на полноприводных седанах Genesis G80. А на площадке мероприятия участники при помощи технологии смешанной реальности могли детально изучить различные комплектации моделей GenesisG90 и G80. Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» рассказал о сотрудничестве с оргкомитетом.

- Мы в третий раз являемся официальным перевозчиком форума в Сочи. И мы рады этому сотрудничеству. Для нас это очень интересная возможность познакомить потенциальных клиентов с нашим брендом. Наш бренд молодой, мы в России запустили его в сентябре 2016 года. Поэтому для нас очень важно участие в таких мероприятиях.

- Есть какие-то первые отзывы?

- Мы не только выставляем автомобиль здесь, в статическом виде, но и предоставили оргкомитету и Росконгрессу 110 машин Genesis G80. Эти автомобили обслуживают делегатов форума. У людей есть возможность не только увидеть G80 , но и прочувствовать, каков он внутри, оценить качество автомобиля и комфорт. Мы рассчитываем, что всем участникам форума автомобили очень понравятся.

- Как вы планируете развиваться дальше в этом премиум-сегменте? Есть сложности для развития в этом сегменте в России?

- Конечно, сегмент премиум выдвигает совершенно другие требования к качеству автомобиля, к техническим характеристикам, к имиджу бренда. Рынок премиум-класса в России очень развит и на нем очень большая конкуренция. Мы думаем, что сейчас для нас отличная возможность войти с новым брендом и закрепиться на российском рынке. В этом году по плану - увеличить продажи на 60%, что в премиальном сегменте является уникальным показателем. Основной отличительной чертой нашего бренда является наличие полного привода во всех комплектациях автомобиля. Для России это наше ключевое преимущество и очень важная опция, которая позволяет с большим комфортом перемещаться в любое время года. Особенно это ценится в Сочи. Потому что делегаты живут здесь и ездят в Красную Поляну по горным, снежным дорогам. В целом, наш бренд имеет очень хорошие перспективы в России.

- Есть ли у вас планы по развитию дилерской сети?

- Конечно. У нас 30 официальных дилеров Genesis. Мы не хотим сильно увеличивать эту цифру, хотим остаться в диапазоне 30-40 дилерских предприятий. В течение ближайших двух лет мы переформатируем дилерскую сеть. К 2020 году, когда запустятся наши основные новинки – внедорожники и новое поколение автомобилей, мы планируем иметь монобрендовую сеть, состоящую из 30-35 отдельно стоящих дилерских предприятий Genesis.

- Какие темы Российского инвестиционного форума вас заинтересовали?

- Форум - хорошая площадка для знакомства, для обмена опытом. Мы планируем принять участие в сессии, посвященной качеству. Компания HyundaiMotor - один из лидеров автоиндустрии в России, один из ключевых инвесторов автомобильного рынка. Мы обладаем одним из самых современных предприятий отрасли в Санкт-Петербурге. Обмен опытом относительно качества нам будет очень полезен.