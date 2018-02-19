2018-02-19T16:46:18+03:00
Общество

Когда обновят развязку на пересечении МКАДа с Бесединским шоссе?

Стройкомплекс правительства Москвы - о реконструкция развязки на пересечении МКАДа с Бесединским шоссе
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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ВОПРОС РЕБРОМ

Водители постоянно стоят в пробках на Бесединском шоссе около МКАДа. Машины упираются в круговое движение в районе соседней деревни Беседы. Старую развязку в этом месте давно обещали переделать, но до сих пор проблема не решилась. Когда обновят развязку на пересечении МКАДа с Бесединским шоссе?

Дмитрий Михайлович, Ореховый бульвар.

За разъяснениями мы обратились в Стройкомплекс правительства Москвы.

- Реконструкция развязки на пересечении МКАДа с Бесединским шоссе уже началась, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Этот участок кольцевой дороги перегружен транспортом. Существующая развязка работает на пределе пропускной способности. Для исправления дорожной ситуации необходимо развести пересекающиеся потоки машин. Строители реконструируют участок проезжей части МКАДа длиной 1,2 километра и путепровод через Московскую кольцевую автодорогу, который расширят на одну полосу. Кроме того, здесь появятся две эстакады направленного съезда и боковые проезды общей длиной 4,5 километра. На этом участке также построят надземный пешеходный переход от торгового комплекса «Южные ворота» к деревне Беседы. Вдоль дороги поставят шумозащитные экраны.

По словам заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, реконструкцию развязки планируется завершить в течение 2021 года. Ожидается, что на обновленном участке МКАДа пропускная способность дороги вырастет до 8 - 8,8 тысяч машин в час в каждом направлении. Водителям станет проще выезжать на МКАД с Бесединского шоссе и Ленинской улицы.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

19 февраля - Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция);

20 февраля - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;

21 февраля - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы;

22 февраля - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

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