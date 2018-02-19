Результаты анализа допинг-пробы "Б" Крушельницкого станут известны до утра вторника, 20 февраля

СЕГОДНЯ 13:45 2018-02-19T17:01:05+03:00

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Что случилось

Это был как удар грома среди ясного неба. В воскресенье в Пхенчхане мелькнула информация о том, что у одного из российских спортсменов, находящихся на Олимпиаде, обнаружен допинг. Через несколько часов стало ясно, что нарушителем является керлингист Александр Крушельницкий, который выиграл бронзу в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.

Сначала не верилось - где керлинг и где допинг? Может, ошибка? А потом прозвучало до боли знакомое слово - мельдоний.

Все стали ждать вскрытия пробы Б, которое было намечено на понедельник.

Но в понедельник утром, еще до результатов повторного анализа, на сайте Спортивного арбитражного суда (это тот самый CAS, который оправдал ряд наших спортсменов и вернул им медали Сочи-2014) появилось официальное заявление. В нем сообщалось, что по просьбе Международного олимпийского комитета (МОК), CAS инициировал процедуру с участием спортсмена Александра Крушельницкого. О дате слушания обещали сообщить дополнительно.

Значит все очень серьезно.

Результаты анализа допинг-пробы "Б" Крушельницкого станут известны до утра вторникаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Версии: что же могло произойти?

Первая версия выглядит слишком просто, а потому кажется невероятной. Крушельницкий, несмотря на все допинговые скандалы и запреты, все равно принимал мельдоний. Назло всем, по-глупости или просто от олимпийского стресса... Но это уже граничит с психическим расстройством, а такого человека вряд ли бы взяли в сборную на Олимпиаду. Тем более что и выступает он вместе со своей женой. Уж она бы знала...

Кстати, руководство федерации керлинга заявило, что все спортсмены сдавали допинг-тесты в конце января и все оказались «чистыми». А значит это уже что-то свеженькое...

Отсюда возникает и вторая версия. Мельдоний Крушельницкому подсыпали непосредственно перед Олимпиадой или уже в Пхенчхане. Но кто? Какие там царят нравы в сборной, мы не знаем. Раньше долетали осколки скандалов из нашей женской команды, когда проходила смена поколений. Но вот дабл-микст - новичок олимпийской программы, и кто мог так насолить - одни вопросы.

CAS инициировал процедуру с участием спортсмена Александра КрушельницкогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть и третья версия. Что это остаточные следы мельдония двухлетней давности. До 2016 года мельдоний, как известно, совершенно открыто принимали во многих видах спорта. А после запрета, как мы помним, грянул скандал и многих наших атлетов во главе с Марией Шараповой отстранили от спорта. Но вскоре большую часть из них, у кого содержание препарата было минимальным, реабилитировали. А потом провели углубленные исследования, которые показали, что следы мельдония могут проявляться в организме через полгода и даже больше. Но чтобы он держался два года - такие длительные тесты, как мы понимаем, никто не проводил. Но идти на такие научные изыскания будет иметь смысл, только если следы мельдония минимальны. Понятно, что большая доза так долго в организме оставаться не могла.

Версия четвертая - маловероятная. Это ошибка при анализе. Но при современных медицинских технологиях уповать на это не стоит. Да и сами олимпийские лаборанты очень дорожат своим местом. Разве что у них там появился какой-нибудь свой сумасшедший профессор...

Что теперь?

Ситуация для российской олимпийской команды крайне неприятная, если не катастрофическая. Наши спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, и так находятся в подвешенном состоянии. Им к концу Олимпиады обещали вернуть флаг и гимн, если, конечно, ничего не случится. Но, похоже, произошло... И даже если это провокация и спортсмен не виноват - все равно на пользу нам не пойдет. Да и так уже шум стоит по всему миру. Опять русские...

Но при этом возникает шальная мысль: уж как-то все слишком хорошо складывается у наших недругов. И даже не верится, что это мы сами себя подставляем...

ОФИЦИАЛЬНО

– Проба «Б» вскрыта, мы ожидаем информацию в понедельник вечером или во вторник утром по местному времени, – сказал пресс-атташе российской делегации в Пхенчхане Константин Выборнов в эфире «Матч ТВ». – Что касается информации о CAS, то это стандартная процедура, и дело открывается автоматом, если проба «А» дала положительный результат.