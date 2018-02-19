Путин пообещал Иркутску помочь выиграть чемпионат России по хоккею с мячом

СЕГОДНЯ 15:10 2018-02-19T15:22:19+03:00

Во время доклада об экономике региона Путин поинтересовался - попал ли Иркутск в программу поддержки регионального бюджета. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

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На встрече с президентом губернатор Иркутской области Сергеем Левченко попросил казалось бы о невозможном - сделать что-нибудь с сибирской погодой, мешающей тренировкам местных хоккеистов с мячом.

- Мы регулярно в тройке призёров, у нас самая большая посещаемость из всех команд России, - рассказывал губернатор, отвечая на вопрос Владимира Путина о том, как развивается в регионе традиционный вид спорта.

- Знаю, - кивнул президент.

- Конечно, выходить на первое место очень непросто, потому что летом особо не потренируешься, - пожаловался Левченко. - А зимой, особенно в этом году, три недели за 30, за 40 градусов, тоже особо…

- Не побегаешь, - согласился Путин, который два месяца назад сам играл в хоккей на улице - на Красной площади.

- Хотя болельщиков при любой погоде достаточно много, приходят. Поэтому мы немного рискнули, и в прошлом году я дал задание проектировщикам, чтобы они начали проектировать крытый ледовый стадион, - сначала намекнул губернатор, а потом уже прямым текстом попросил помощи. - Предпроектные проработки все сделали. Мы запланировали вместе с международной федерацией в 2020 году провести чемпионат мира по хоккею с мячом у нас. Конечно, это «трудная» возможность, но, наверное, мы можем успеть, мы готовы софинансировать, если вы нам поможете.

- Сколько? - сразу понял суть Путин.

- Шесть миллиардов.

- Это должна быть федеральная часть или всего?

- Нет, это общая, - уточнил Левченко.

- Поможем, - согласился президент, давая заодно иркутским хоккеистам шанс прорваться наконец к золоту чемпионата страны. - Давайте это сделаем.

Во время доклада об экономике региона Путин поинтересовался - попал ли Иркутск в программу поддержки регионального бюджета?

- Да, порядка 700 миллионов мы получаем за счёт того, что у нас снижается долг, - подтвердил Левченко, но похвастался другим достижением. - Вы знаете, у нас самая большая лесосека в России. Занимаем первое место по рубке древесины: свыше 34 миллионов кубических метров древесины в прошлом году мы срубили и обработали. И в два раза увеличили налоговые поступления по лесному комплексу: за два года с трёх до более пяти миллиардов рублей.