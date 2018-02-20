За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 20 февраля

СЕГОДНЯ 00:02 2018-02-19T17:20:36+03:00

У сборной России 20 февраля - последняя надежда на медаль в биатлоне на этой Олимпиаде. Фото: REUTERS

"КП" рассказывает про то, за кем наблюдать в очередной день соревнований Олимпиады 2018

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Фигурное катание. Спортивные танцы. Произвольная программа

Когда: 04:00

За Россию выступят два дуэта в произвольной программе. Если Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро находятся слишком далеко от "бронзовых" позиций, то вот Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым вполне могут зацепиться за третье место. Выход нашего дуэта на лед - в районе 6:25 утра по московскому времени.

Фристайл. Хафпайп. Женщины

Когда: 04:30

У нас старт возьмет Валерия Демидова, лучший результат которой - третье место на этапе Кубка мира в Китае. В финальный заезд россиянка пробилась с десятым результатом.

Лыжное двоеборье. Мужчины.

Когда: 13:00, 15:45

Россиянин Эрнест Яхин - единственный российский двоеборец, который поведет спор за победу в прыжках с большого трамплина и гонке на 10 километров с раздельного старта.

Биатлон. Смешанная эстафета.

Когда: 14:15

В составе российской эстафетной биатлонной четверки побегут Ульяна Кайшева, Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Матвей Елисеев. Результаты российских спортсменов в биатлоне на этой Олимпиаде невероятно скромны, поэтому любая медаль будет настоящей сенсацией и приятной неожиданностью для нас.