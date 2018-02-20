За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 20 февраля
Фигурное катание. Спортивные танцы. Произвольная программа
Когда: 04:00
За Россию выступят два дуэта в произвольной программе. Если Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро находятся слишком далеко от "бронзовых" позиций, то вот Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым вполне могут зацепиться за третье место. Выход нашего дуэта на лед - в районе 6:25 утра по московскому времени.
Фристайл. Хафпайп. Женщины
Когда: 04:30
У нас старт возьмет Валерия Демидова, лучший результат которой - третье место на этапе Кубка мира в Китае. В финальный заезд россиянка пробилась с десятым результатом.
Лыжное двоеборье. Мужчины.
Когда: 13:00, 15:45
Россиянин Эрнест Яхин - единственный российский двоеборец, который поведет спор за победу в прыжках с большого трамплина и гонке на 10 километров с раздельного старта.
Биатлон. Смешанная эстафета.
Когда: 14:15
В составе российской эстафетной биатлонной четверки побегут Ульяна Кайшева, Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Матвей Елисеев. Результаты российских спортсменов в биатлоне на этой Олимпиаде невероятно скромны, поэтому любая медаль будет настоящей сенсацией и приятной неожиданностью для нас.