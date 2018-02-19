Ди Каприо ужаснулся якутским морозам: Синоптики поспешили успокоить актера
Якутские морозы, которые порой достигают минус 60 градусов по Цельсию, привели в ужас голливудского актера Леонардо Ди Каприо, однако синоптики поспешили успокоить звезду, заверив, что все не так страшно, как кажется.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Лео крайне обеспокоили рекордно низкие температуры в сибирском селе Оймякон. Как сообщил сам актер со ссылкой на местных жителей, таких холодов в республике не видели уже более 15 лет.
"Изменение климата создает реальную угрозу для жизни людей, состояния почвы, а также флоры и фауны", - написал Ди Каприо в Instagram своего фонда.
Синоптики в ответ заявили, что прекрасно понимают и разделяют беспокойство голливудской звезды, однако волновался пока не о чем. Так, по словам главы отдела прогнозов Якутского УГМС Александра Аржакова, 60-градусные морозы в Оймяконе - совсем не редкость. Более того, такие температуры являются нормой, и волноваться стоит наоборот о теплых зимах.
"Изменения климата мы наблюдаем ежегодно с 1980-х годов. Каждый год становится все теплее. Так зима 2016-2017 годов была аномально теплой. Аномально теплым был март прошлого года, который побил все рекорды", - цитирует РИА Новости специалиста.
Аржаков подчеркнул, что ближе всего к норме была температура второй декады января, когда столбики термометра в Оймяконе опустились до минус 60 градусов. В остальные же дни этого месяца в поселне было минус 55-58 градусов мороза.
Люди уже приспособились жить в таких суровых условиях, пояснил синоптик.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ди Каприо рассказал, где находится самое холодное место на Земле
По словам актера, в одну из ночей в Якутии температура достигала –62 градуса (подробности)
БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ
Якутянка покорила интернет, выложив селфи с заснеженными ресницами
Анастасия Груздева сделала фотографию в 50-градусный мороз по дороге на работу (подробности)
Видео якутских школьников, шокировавшее иностранцев, сняли сами родители!
Ролик, на котором дети пробиваются домой сквозь снежную пургу, вызвал шквал обсуждений в соцсетях (подробности)
В ТЕМУ
Синоптики: морозы в Якутии переносятся легче, чем в Москве
Причиной тому, сильный ветер и повышенная влажность в центральных регионах России (подробности)
Жители Якутии искупались в проруби в -49°C.Жителей Якутии не испугали 49-градусные морозы! На Крещение сотни человек окунулись в холодные воды притоков реки Лена