Ди Каприо ужаснулся якутским морозам: Синоптики поспешили успокоить актера

СЕГОДНЯ 16:53 2018-02-19T18:13:33+03:00

Голливудская звезда считает, что холода под -60 градусов в Оймяконе угрожают жизни людей

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Якутские морозы, которые порой достигают минус 60 градусов по Цельсию, привели в ужас голливудского актера Леонардо Ди Каприо, однако синоптики поспешили успокоить звезду, заверив, что все не так страшно, как кажется.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Лео крайне обеспокоили рекордно низкие температуры в сибирском селе Оймякон. Как сообщил сам актер со ссылкой на местных жителей, таких холодов в республике не видели уже более 15 лет.

"Изменение климата создает реальную угрозу для жизни людей, состояния почвы, а также флоры и фауны", - написал Ди Каприо в Instagram своего фонда.

leonardodicapriofdn Recently, thermometers broke when temperatures reached near-record in the Siberian village of #Oymyakon (Republic of Sakha), known as the coldest inhabited place on Earth. The estimated temperature that night was around -62 (-111.6 F). Locals said they haven't recorded such levels in the past 15 years. #climatechange is posing a real threat to local people's lives and life structures, changing the soils, the fauna and the flora. Footage: from documentary "Oymyakon" by Dominik Bari, Felipe Paiva, Petr Vinokurov

Синоптики в ответ заявили, что прекрасно понимают и разделяют беспокойство голливудской звезды, однако волновался пока не о чем. Так, по словам главы отдела прогнозов Якутского УГМС Александра Аржакова, 60-градусные морозы в Оймяконе - совсем не редкость. Более того, такие температуры являются нормой, и волноваться стоит наоборот о теплых зимах.

"Изменения климата мы наблюдаем ежегодно с 1980-х годов. Каждый год становится все теплее. Так зима 2016-2017 годов была аномально теплой. Аномально теплым был март прошлого года, который побил все рекорды", - цитирует РИА Новости специалиста.

Аржаков подчеркнул, что ближе всего к норме была температура второй декады января, когда столбики термометра в Оймяконе опустились до минус 60 градусов. В остальные же дни этого месяца в поселне было минус 55-58 градусов мороза.

Люди уже приспособились жить в таких суровых условиях, пояснил синоптик.

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