Брейвик за кадром и лучший фильм Бекмамбетова

СЕГОДНЯ 17:30 2018-02-19T17:02:30+03:00

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«Profile» Тимура Бекмамбетова, как и прошлогодние «Заложники» Резо Гигиниешвили, вполне мог бы быть показан в основном конкурсе, а не во внеконкурсной «Панораме», если бы на Берлинале был нормальный отбор. Возможно, это лучший фильм режиссёра состоявшихся и не очень блокбастеров, неожиданно обнаружившего горячий интерес к сегодняшней политической реальности и снявшего не заказное коммерческое, а прочувствованное актуальное кино на злободневную тему.

Как и спродюсированная Бекмамбетовым подростковая страшилка под названием «Убрать из друзей», «Профиль» - это лэп-топ фильм, все действие которого мы наблюдаем как бы на экране компьютера в десятках разных «окон» Скайпа, Фейсбука и мессенджеров, любезно открываемых для нас рукой автора. Такая форма повествования, несмотря на все старания режиссера, неизбежно придаёт зрелищу монотонности, но в данном конкретном случае абсолютно оправданна: виртуальная реальность является здесь не только средой, в которой разворачивается рассказываемая история, но и ее главным героем.

Происходящее является подробным отчетом о процессе вербовки джихадистами молодых европейских женщин и обращения их в суицидальных маньячек. Главная героиня - журналистка, ради повышения по службе вызвавшаяся пройти все круги этого ада, придумавшая себе параллельную идентичность, но на каком-то этапе, несмотря на весь свой циничный профессионализм, поддавшаяся чарам мягко стелющего бойца ИГИЛ* по имени Билель и чуть было не отправившаяся к нему в Сирию в качестве «законной» жены. Вдохновлявшийся реальной историей журналистских расследований вербовки в ИГИЛ*, Бекмамбетов поставил на службу этой истории весь свой немалый профессионализм - получился мало на что похожий современный триллер, способный удерживать зрителя на краешке кресла. Необязательно кинозала - такое кино можно смотреть на любых дивайсах.

Еще один современно сделанный фильм о терроризме - норвежская «Утёйя, 22 июля» Эрика Поппе - представляет собой снятый одним планом отчёт о жутких событиях 2011 года, происходивших на указанном острове, подвергшемся нападению экстремиста Брейвика. Мы наблюдаем за происходящим в реальном режиме с точки зрения подростков, оказавшихся в летнем лагере, «где ничего не может случиться» (хотя в Осло только что прогремел взрыв, организованный тем же террористом), для чего сначала знакомимся с этими ничем не замечательными ребятами с их проблемами - идти на барбекю или нет. И это оказывается достаточно непростым опытом. Фильм выбивает почву из-под ног зрителей, благополучно сидящих в кинозале, ставя их на место жертв - которые перестают быть просто статистикой. 77 человек было убито в двух терактах того дня, но знают все только убийцу, Брейвика. Именно поэтому сам террорист появляется в фильме только однажды, мельком на общем плане, и его имя ни разу не упоминается в титрах. Это фильм не о нем, а об абсолютной уязвимости человека перед лицом злой воли других людей.

Норвежская драма «Утёйя, 22 июля» - это снятое одним планом повествование о бойне, устроенной в 2011 году Брейвиком.

Вне конкурса показали еще один триллер о терроризме, несравненно более старомодный, - «Операция «Шаровая молния» (7 Days in Entebbe) от Жозе Падильи, бразильского лауреата «Золотого медведя» за фильм «Элитный отряд». В центре тоже реальная история одной из самых смелых операций по освобождению заложников в истории. Дело было в 1976 году, в Уганде, куда приземлили самолет компании «Эйр Франс», выполнявший рейс из Тель-Авива в Париж, укравшие его немецкие террористы. Израильтяне в лице Ицхака Рабина и Шимона Переса, покумекав, отправили в Африку свои специальные военные силы. Террористов играют Даниэль Брюль («Гуд бай, Ленин!», «Бесславные ублюдки») и Розамунда Пайк («Исчезнувшая») - актеры с положительным обаянием понадобились, чтобы подчеркнуть идейную сторону дела: угонщики были членами революционных бригад, требовавших освобождения Палестины. И в процессе не раз проявляли гуманистическую слабину, меняли свою точку зрения. За что и поплатились.

Кадр из картины «Операция «Шаровая молния», сюжет которой основан на одной из самых ярких операций по освобождению заложников.

*Запрещенная в России террористическая организация