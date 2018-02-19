2018-02-19T17:02:30+03:00
Звезды

Брейвик за кадром и лучший фильм Бекмамбетова

Тема терроризма стала одной из главных на Берлинском фестивале
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
Поделиться:
Комментарии: comments1
Возможно, Profile - это лучший фильм Тимура Бекмамбетова.Возможно, Profile - это лучший фильм Тимура Бекмамбетова.
Изменить размер текста:

«Profile» Тимура Бекмамбетова, как и прошлогодние «Заложники» Резо Гигиниешвили, вполне мог бы быть показан в основном конкурсе, а не во внеконкурсной «Панораме», если бы на Берлинале был нормальный отбор. Возможно, это лучший фильм режиссёра состоявшихся и не очень блокбастеров, неожиданно обнаружившего горячий интерес к сегодняшней политической реальности и снявшего не заказное коммерческое, а прочувствованное актуальное кино на злободневную тему.

Как и спродюсированная Бекмамбетовым подростковая страшилка под названием «Убрать из друзей», «Профиль» - это лэп-топ фильм, все действие которого мы наблюдаем как бы на экране компьютера в десятках разных «окон» Скайпа, Фейсбука и мессенджеров, любезно открываемых для нас рукой автора. Такая форма повествования, несмотря на все старания режиссера, неизбежно придаёт зрелищу монотонности, но в данном конкретном случае абсолютно оправданна: виртуальная реальность является здесь не только средой, в которой разворачивается рассказываемая история, но и ее главным героем.

Происходящее является подробным отчетом о процессе вербовки джихадистами молодых европейских женщин и обращения их в суицидальных маньячек. Главная героиня - журналистка, ради повышения по службе вызвавшаяся пройти все круги этого ада, придумавшая себе параллельную идентичность, но на каком-то этапе, несмотря на весь свой циничный профессионализм, поддавшаяся чарам мягко стелющего бойца ИГИЛ* по имени Билель и чуть было не отправившаяся к нему в Сирию в качестве «законной» жены. Вдохновлявшийся реальной историей журналистских расследований вербовки в ИГИЛ*, Бекмамбетов поставил на службу этой истории весь свой немалый профессионализм - получился мало на что похожий современный триллер, способный удерживать зрителя на краешке кресла. Необязательно кинозала - такое кино можно смотреть на любых дивайсах.

Еще один современно сделанный фильм о терроризме - норвежская «Утёйя, 22 июля» Эрика Поппе - представляет собой снятый одним планом отчёт о жутких событиях 2011 года, происходивших на указанном острове, подвергшемся нападению экстремиста Брейвика. Мы наблюдаем за происходящим в реальном режиме с точки зрения подростков, оказавшихся в летнем лагере, «где ничего не может случиться» (хотя в Осло только что прогремел взрыв, организованный тем же террористом), для чего сначала знакомимся с этими ничем не замечательными ребятами с их проблемами - идти на барбекю или нет. И это оказывается достаточно непростым опытом. Фильм выбивает почву из-под ног зрителей, благополучно сидящих в кинозале, ставя их на место жертв - которые перестают быть просто статистикой. 77 человек было убито в двух терактах того дня, но знают все только убийцу, Брейвика. Именно поэтому сам террорист появляется в фильме только однажды, мельком на общем плане, и его имя ни разу не упоминается в титрах. Это фильм не о нем, а об абсолютной уязвимости человека перед лицом злой воли других людей.

Норвежская драма «Утёйя, 22 июля» - это снятое одним планом повествование о бойне, устроенной в 2011 году Брейвиком.

Норвежская драма «Утёйя, 22 июля» - это снятое одним планом повествование о бойне, устроенной в 2011 году Брейвиком.

Вне конкурса показали еще один триллер о терроризме, несравненно более старомодный, - «Операция «Шаровая молния» (7 Days in Entebbe) от Жозе Падильи, бразильского лауреата «Золотого медведя» за фильм «Элитный отряд». В центре тоже реальная история одной из самых смелых операций по освобождению заложников в истории. Дело было в 1976 году, в Уганде, куда приземлили самолет компании «Эйр Франс», выполнявший рейс из Тель-Авива в Париж, укравшие его немецкие террористы. Израильтяне в лице Ицхака Рабина и Шимона Переса, покумекав, отправили в Африку свои специальные военные силы. Террористов играют Даниэль Брюль («Гуд бай, Ленин!», «Бесславные ублюдки») и Розамунда Пайк («Исчезнувшая») - актеры с положительным обаянием понадобились, чтобы подчеркнуть идейную сторону дела: угонщики были членами революционных бригад, требовавших освобождения Палестины. И в процессе не раз проявляли гуманистическую слабину, меняли свою точку зрения. За что и поплатились.

Кадр из картины «Операция «Шаровая молния», сюжет которой основан на одной из самых ярких операций по освобождению заложников.

Кадр из картины «Операция «Шаровая молния», сюжет которой основан на одной из самых ярких операций по освобождению заложников.

*Запрещенная в России террористическая организация

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Стас ТЫРКИН

 
Читайте также
Валерий Кипелов: «Мы не мафия, чтобы мешать другим писать хиты»
На гастролях в Воронеже фронтмен группы рассказал, что думает по поводу «уступить место молодым», почему дважды смотрел «Движение вверх» и почему ему интереснее на «ватрушках» покататься, а не слушать винил
Новости 24
Украина передала в суд меморандум о нарушении Россией морского права
В Анкаре заявили, что встреча Путина и Эрдогана планируется на начало апреля
В Киев отказались согласовывать с ДНР и ЛНР введение миротворцев в Донбасс
В Сети опубликовано видеопособие, как утешить медведя
Вице-премьер Турции: ввод Дамаском войск в Африн приведет к разделению Сирии
Глава Генштаба РФ обсудил с послом США Украину, Сирию, Афганистан и КНДР
Пушков прокомментировал запрет Украины на поставки двигателей для Ан-148
Заскучавшие экскаваторщики сыграли в крестики-нолики гидромолотами
МИД России выразил протест представителю Украины из-за погромов в Киеве
В Испании начался суд по делу «русской мафии»
Патриарх отслужил панихиду по погибшим в Кизляре
Реальные располагаемые доходы россиян в январе снизились на 50%
На станции метро «Чистые пруды» на рельсы упала 15-летняя девочка
Водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта на МКАД
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии