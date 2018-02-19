2018-02-19T17:20:21+03:00
Спорт

Хоккеистки сборной России впервые в истории сразятся за бронзовые медали Олимпиады

Наши девушки уступили в Пхенчхане в полуфинале турнира со счетом 0:5 команде Канады и послезавтра поспорят за третье место с командой Финляндии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хоккеистки сборной России проиграли в полуфинале Олимпиады команде Канады.Хоккеистки сборной России проиграли в полуфинале Олимпиады команде Канады.Фото: REUTERS
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В понедельник, 19 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане российские хоккеистки играли с Канадой в полуфинале турнира Игр. Наши впервые за всю историю соревнований пробрались столь далеко. Однако же пока в женском хоккее разница в классе между сборными США и Канады и всеми остальными слишком велика. Поэтому наши могли только оказать хорошее сопротивление североамериканкам. Чтобы через пару дней сразиться с Финляндией за третье место Олимпиады и бронзовые награды.

На групповом этапе соревнований мы уже играли с ними и проиграли со счетом 0:5. В целом, результат повторился и сегодня.

Наша команда проиграла Канаде. Но показала характер. Фото: REUTERS

Наша команда проиграла Канаде. Но показала характер.Фото: REUTERS

На 2-й минуте счет открыла Дженнифер Уэйкфилд. Второй период ознаменовался голом Мари-Филипп Поулин на 23-й минуте. В начале третьего периода дважды шайба побывала в наших воротах - отличились та же Уэйкфилд на 41-й и Эмили Кларк на 23-й минуте поединка. За пять минут до конца основного времени Ребекка Джонстон сделала счет 5:0 в пользу сборной Канады.

Канада выиграла у сборной России со счетом 5:0 и прошла в финал. Послезавтра, 21 февраля, россиянки будут биться с командой Финлянди за бронзовые медали соревнований. Матч начнется в 10:40 по московскому времени.

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