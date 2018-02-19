Вдова Евстигнеева завела молодого любовника-мстителя

СЕГОДНЯ 17:35 2018-02-19T17:45:24+03:00

Возлюбленный Ирины Цывиной намерен разобраться с ее пасынком, который пытается отсудить у актрисы часть многомиллионного имущества [фото]

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Актриса театра и кино который месяц находится в стрессе из-за вероломства собственного пасынка. В августе 2017 года на Ирину Цывину совершенно неожиданно подал в суд сын ее третьего мужа Александра Добронравова (скончался в начале прошлого года). Александр Добронравов-младший в качестве наследника претендует на часть наследства отца, которым (по его мнению) является половина имущества Цывиной. Ирина Константиновна неоднократно заявляла в прессе, что шокирована тем, что пасынок предъявил требования к дому с участком, который ей достался от Евгения Евстигнеева, а также к другим объектам недвижимости. Однако требования Добронравова-младшего только увеличиваются — он даже хочет отсудить часть автомобиля актрисы и суды продолжаются.

Одно из последний появлений актера Евгения Евстигнеева на сцене, 1992 год. Фото Василия Егорова /ИТАР-ТАСС/.

В то время как стороны пытаются через суд доказать то, кем и как были приобретены 4 квартиры и загородный дом с землей, в сеть утекли снимки 54-летней Ирины Цывиной в обществе нового возлюбленного.

На довольно откровенных фотографиях с вдовой Евстигнеева российский актер Денис Сердюков. Новому любовнику Цывиной 47 лет, но разница в возрасте никого не смущает.

На откровенных фотографиях с вдовой Евстигнеева фигурирует актер Денис Сердюков.

Новому любовнику Цывиной 47 лет, но разница в возрасте никого не смущает.

Как стало известно «КП», актер фильма «Легенда 17» ищет встречи с обидчиком его любимой женщины. Он даже планирует явиться на ближайший суд, чтобы поговорить с адвокатом Благонравова-младшего. Денис Сердюков твердо намерен заступиться за Ирину Цывину.

Вдова Евстигнеева Ирина Цывина на открытии выставки к 85-летию со дня рождения артиста, 2011 год.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Напомним, Ирина Цывина вышла замуж за Евгения Евстигнеева в 23 года, когда народному артисту СССР было 60 лет. Спустя 6 лет брака молоденькая актриса овдовела. Следующим мужем Цывиной стал голливудский продюсер советского происхождения Георгий Пусеп, у них родились сын и дочь. После развода с американцем актриса встретила новую любовь. Им оказался сосед по даче, бизнесмен из генеральской семьи Александр Благонравов, с которым она прожила в браке 16 лет. Второй раз Цывина овдовела в феврале 2017 года. Сын Благонравова от его предыдущих отношений сегодня и судится с мачехой.

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Ирина Цывина рассказала о том, что вынуждена судиться с сыном последнего мужа за многомиллионное наследство, которое находится в ее личной собственности (подробности)