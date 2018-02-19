Андрей Шаров, вице-президент Сбербанка: «Чем больше будет малого бизнеса, тем лучше мы будем жить»

СЕГОДНЯ 18:00 2018-02-19T18:07:33+03:00

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Государство и банки поворачиваются лицом к малому бизнесу. Тем, кто только пробует заниматься чем-то своим, дают различные послабления и льготы. Появилось много обучающих курсов и удобных систем, которые облегчают начало предпринимательской деятельности. Как в этом процессе могут помочь банки? И что это даст для экономики страны? Об этом в интервью «Комсомолке» на инвестиционном форуме в Сочи рассказал Андрей Шаров, вице-президент Сбербанка.

«Хотим, чтобы успешным становился не третий, а первый бизнес»

- Андрей Владимирович, в Сбербанка вы отвечаете за развитие вместе с Правительством сервисов для малого бизнеса. Почему такое внимание к этой категории клиентов именно сейчас: и у государства, и у банков?

- Начну издалека. Мы все хотим, чтобы нас вкусно кормили. Чтобы платья или костюмы шили подходящими для нас. Мы все хотим, чтобы машины ремонтировали в течение часа, а не суток. Чтобы те семейные гостиницы, где мы останавливаемся, были уютные и с видами на горы или на море. Кто может это предоставить? Крупные компании? Не всегда. Это все может сделать малый бизнес. И чем больше будет малого бизнеса, тем больше будет разнообразие у нас в еде, в путешествиях, в общении, в досуге. Тем больше будет качественных товаров, которые нужны именно нам.

- Что банк может для этого сделать?

- На форуме в Сочи мы презентовали проект, который называется «Старт за 0». Он состоит из нескольких элементов. Первый – образование. Прежде чем начать заниматься бизнесом, нужно получить базовые навыки и знания. Причем в удобной форме. Желательно, не вставая с кресла. Или за рулем автомобиля. Мы запустили платформу знаний и сервисов «Деловая среда». Вы можете зарегистрироваться на этом сервисе и получить контент из тысячи бесплатных видео-уроков от ведущих тренеров и бизнес-школ. Вам расскажут все – от бизнес-идеи до того, где открыть счет или как лучше запустить пекарню. Это те знания, при помощи которых ваш бизнес будет успешным и эффективным.

- Какого результата ждете?

- Мы рассчитываем, что 100 тысяч человек минимум в этом году обучатся началу бизнеса. Если каждый пятый откроет бизнес, это 20 тысяч новых компаний. Если в них будет работать по 5 человек, это 100 тысяч новых рабочих мест.

- А разве бизнесу можно научить? Говорят, что теория бессмысленна, лучше на практике все пробовать.

- Есть упрямая статистика. Она говорит о том, что успешным становится только третий бизнес. Сами предприниматели признаются, что 50% случаев причина провала – отсутствие компетенций. Не банковские кредиты, не административные барьеры и не партнеры. А провалы руководителей малых компаний и их команд. Мы хотим этот гэп закрыть и дать необходимые знания. Наша задача – повысить выживаемость компаний в первые три года жизни. При помощи бизнес-навыков успешным может стать уже второй бизнес, или даже первый.

Инвестиции вместо оплаты справок и пошлин

- Начинающий предприниматель обучился, готов приступать к работе. Дальше что?

- Вам нужно зарегистрировать компанию, открыть счет в банке, получить кредит. На форуме мы первыми в России презентовали старт сервиса по онлайн-регистрации компании. Этот проект Сбербанк реализует совместно с Минэкономразвития, Минсвязи, ФНС и другими государственными структурами. Пока мы запустили три региона: Калужская, Тульская и Тверская. Но уже в этом году этот сервис будет доступен по всей стране.

- То есть, даже в налоговую инспекцию ходить не нужно?

- Да. Предприниматель, который хочет открыть компанию, скачивает приложение на телефон. Вводит свои данные, данные по компании. Называет ее, выбирает вид деятельности, выбирает систему налогообложения. Всего четыре шага. И дальше идентифицируется, получает электронную подпись и подписывает эти документы, которые на телефоне же создает, отправляет их в налоговую. Через три дня из налоговой службы приходит ответ, что компания зарегистрирована. А дальше в течение 30 минут на основании данных, которые уже есть, мы открываем счет в банке и удаленно подключаем онлайн-банкинг. Процесс завершен. Раньше нужно было сначала сходить в налоговую, потом сходить в банк. Нужно было получить флешку для электронной подписи. Да еще за все заплатить. Сейчас все это в одном процессе. И бесплатно.

- Госпошлину тоже не надо платить?

- Ее пока платить нужно. Но правительство уже приняло решение об обнулении государственной пошлины для регистрации компаний. И мы посчитали, что внедрение этой системы и проекта «Старт за 0» сэкономит в год не менее 42 млрд. рублей для стартующего бизнеса. Это 42 млрд. инвестиций, финансов, которые могут быть отправлены на зарплату, на закупку материалов, а не на бюрократические, административные процедуры.

«На первом этапе банковские кредиты даже противопоказаны»

- Сколько таких маленьких бизнес-клиентов, которые обслуживаются в Сбербанке?

- У нас сейчас около 2 млн. компаний-клиентов. И 95% - это как раз малый и микробизнес.

- Новая программа, скорее всего, привлечет дополнительную аудиторию. Какие расчеты?

- Когда мы запустили всего лишь один продукт – «Легкий старт» (это открытие счета и банковское обслуживание, банковская карта, при небольшом объеме операций за 0 рублей), количество клиентов, открывающих у нас счета, выросло на 50%. Когда ты только начинаешь, у тебя две-три платежки в месяц, ты считаешь каждую копейку, этого достаточно. Когда компания развивается, у нее появляются другие потребности, она переходит на другие тарифы.

- Даете ли деньги на открытие бизнеса?

- На первом этапе банковские деньги даже противопоказаны. А вот для развития бизнеса они необходимы. Мы делаем ставку на цифровое, онлайн-кредитование. Раньше, чтобы получить кредит, нужно было заполнить ворох бумаг, нужны были залоги, поручительства собственников. С прошлого года мы запустили продукт «Смарт-кредит», со средним чеком 1,5 - 2 млн. рублей. И мы выдаем эти кредиты без залогов и поручительств.

- Как кредит наличными физлицам?

- Можно сказать и так. Потому что мы знаем клиента. Анализируем его платежи, его поставщиков, его поведение. Смотрим его социальный профиль. Все это в совокупности закладывается в модель, - и предоставляется кредит. Мы выдали уже 40 млрд. кредитов по этой модели. Просрочка – 0,27%. Это невероятный результат. Однако, чтобы получить такой кредит, клиент должен быть полностью прозрачен. У него не должна вестись двойная бухгалтерия, он не должен в тетрадке что-то записывать. Для банка – одно, для налоговой – другое, для собственника – третье. Так не работает - все должно быть прозрачно. Взамен от банка - скорость, удобство и выгодная ставка.

- Сколько времени должно пройти, чтобы клиент Сбербанка мог быть качественно оценен и получил выгодную ставку?

- Стандартно – один год.

«Ставка - 11,2% годовых»

- На какие проценты может рассчитывать честный бизнесмен?

- Средняя ставка по малому бизнесу - в районе 11,2%. Таких низких ставок не было за всю историю предпринимательства в стране. Еще очень важно, что мы активно участвуем во всех программах субсидирования процентной ставки. 10% портфеля по малому бизнесу у нас с субсидированием. Это 6,5% по программе Минэкономразвития. Плюс есть такая же программа Центробанка. Или очень большой ресурс – программа Минсельхоза. Там вообще 5% годовых. Это хорошо сказывается на развитии наших клиентов.

- Из каких секторов приходят новые клиенты?

- У нас структура малого бизнеса традиционная: торговля, услуги, строительство, перевозки. С точки зрения структуры особенностей у банка нет. Мы рассчитываем, что внедрение онлайн-касс сделает очень привлекательным для клиентов кредитование в банках, если они занимаются розничной торговлей. Они становятся абсолютно прозрачными и для нас, и для собственников. Мы можем получить данные от оператора фискальных данных по каждой точке. Не важно, торгует она арбузами в развал или детской одеждой. Для модели кредитования эти данные – на вес золота. И вторая история. У нас есть соответствующие программные средства, то есть кассы, которых мы продали уже 100 тысяч на рынок.

- Раньше надо было обращаться к сторонним компаниям, которые предоставляли эти кассы. А теперь все это можно сделать в банке?

- У нас есть дочерняя компания «Эвотор», которая предоставляет этот сервис. На форуме в Сочи был презентован наладонник, онлайн-касса, весом 400 граммов. Эта касса стоит около 20 тысяч рублей. С учетом налогового вычета в 18 тысяч рублей, который предоставляет государство, она обойдется всего в 2 тысячи рублей. И это не просто касса, а микрокомпьютер, который позволяет вам анализировать свою деятельность. Если у вас несколько точек, можно сравнивать их эффективность, смотреть, какой товар лучше идет, какая цена более релевантна. Такие кассы удовлетворяют все потребности предпринимателя. Вплоть до того, что аппаратные средства ведут складской учет или анализируют средние чеки, самые популярные продукты и самые продаваемые места. Это все уже заложено в конструкции кассовых аппаратов. Линейка очень большая.

- Сколько стоит самый простой пакет для микропредпринимателя, который только начинает деятельность?

- Ноль!

- Годовое обслуживание?

- Ноль. Это означает три платежки в месяц. Бизнес-карта в течение года бесплатно. И ноль за само открытие счета. В этот пакет включена бесплатная налоговая отчетность. И ряд других сервисов. Если уже больше платежей или нужно вносить больше наличных, то предприниматель переходит на другой пакет. Стоимость будет примерно равна платежам за мобильный телефон в месяц.

«Загранпаспорт + смартфон = предприниматель»

- Что нужно, чтобы открыть счет?

- Выглядит это просто. Вы скачиваете приложение, у вас должен быть телефон с функцией NFC – бесконтактное считывание информации. Практически любой смартфон дороже 10 тысяч рублей имеет такую функцию. Еще вам нужен заграничный паспорт нового образца. Там есть чип. Вы подносите телефон к чипу. Происходит магия идентификации, вам приходит ключ электронной подписи. Если у вас нет NFC, нет загранпаспорта, мы вскоре запустим возможность придти в отделение. Один раз идентифицируем вас и точно так же установим электронную подпись. Эта технология важна, потому что такого рода чипы будут не только в загранпаспортах, но и в водительских удостоверениях и в электронных удостоверениях личности, которые будут выдаваться уже в этом году.

- Почему сразу по всей стране не предлагаете эту услугу, а только в трех регионах?

- Технология новая. Мы должны исключить любые уязвимости и сделать защиту от мошенников. Человек, имея паспорт дома, может идентифицироваться, зарегистрировать компанию, открыть счет. Мы тестируем пока в небольших регионах, получаем обратную связь от клиентов. Они нам должны сказать – удобно или нет. Два-три месяца потестируем, и потом этот сервис будет доступен на всей территории страны.