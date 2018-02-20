Руслан Хасбулатов: Почему стреляло в Кизляре? Потому что с Северного Кавказа исчезает "русский элемент"

СЕГОДНЯ 00:20 2018-02-20T00:17:34+03:00

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- Руслан Имранович, на ваш взгляд (я к вам - как к знатоку Кавказа), ужасное преступление "кизлярского стрелка", расстрелявшего в воскресенье прихожан православного храма - это действия фанатика-одиночки или ответ на "чистки" в Дагестане, как вы считаете?

- Саша, трудно сказать. Похоже, какой-то чокнутый, выведенный из себя какими-то обстоятельствами. Вряд ли там за ним какая-то группа стоит...

Хотя, сам знаешь, когда нет фактов, трудно предполагать. А потом, ты же понимаешь, эти сюжеты, связанные с "американскими стрелками", они ведь тоже влияют на такую неустойчивую психику, выводят из себя, принуждают, возможно, повторить эти примеры. Это все-таки болезненные какие-то процессы в головах у этих людей.

- А первопричина-то в чем?

- Конечно, это связано с тем, что нет систематического образования. Помнишь, мы с тобой говорили, - "русский элемент" исчезает с Северного Кавказа, нет интернациональной среды, нет межнационального общения. (См. "Руслан Хасбулатов: Если на Кавказ не вернутся русские, Россия его не поднимет", 22.11.2017 г.)

Я хотел бы встретиться и с нашими крупными руководителями, поговорить на эту тему. Это в будущем грозит нам очень большой бедой.

- А что нужно сейчас делать, как повышать образованность?

- Ты знаешь, там чисто репрессивными мерами абсолютно ничего не добьешься, тем более, этих мер карательного свойства - в избытке.

Конечно, здесь культурно-воспитательный, образовательный фактор должен играть огромную роль. Для меня это несомненно.

Педагогика, воспитание, интернационализм, взаимное уважение – то, что было на протяжении многих десятилетий. Это надо вернуть на Кавказ.

- Туда что, профессора Хасбулатова отправить?

- Нет. Мы с тобой правильно взяли линию. Ты знаешь, после той нашей беседы в эфире Радио "Комсомольская правда"... У меня и так связей много с выходцами с Кавказа, а тут ко мне валом повалили выходцы - русские, которые оттуда сбежали.

- С Кавказа?

- Да, с Кавказа, в том числе из моей родной республики, из Чечни, из Дагестана, из других областей и республик. И вот эти люди мне говорят: "Руслан Имранович, вы ударили в точку, надо развивать на Кавказе промышленность, надо вернуть русскую техническую интеллигенцию, гуманитарную интеллигенцию, как было в бывшие времена"...

В общем, там, на нашем российском Кавказе, снова нужен "плавильный котел" межнационального общения. Вот что нам надо делать. Это длительная работа, но она должна быть целенаправленная. Однонациональные образования – это гибель современного общества...

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