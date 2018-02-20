2018-02-20T01:15:45+03:00
Профессии будущего

В Тимирязевской академии открылся международный клуб TIMSTUDY

Социальный проект поможет российским студентам выучить иностранные языки, а – зарубежным – адаптироваться в новой среде
Ксения БОГДАНОВА
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Во время первой встречи учащиеся познакомились между собой и сформировали языковые группы. Фото: timacad.ruВо время первой встречи учащиеся познакомились между собой и сформировали языковые группы. Фото: timacad.ru
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В Тимирязевской академии прошла первая встреча международного клуба TIMSTUDY, организованного на базе подготовительного отделения для иностранных граждан. Социальный проект поможет российским студентам выучить иностранные языки, а иностранцам, приезжающим на учебу в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева – адаптироваться в новой для них среде.

Во время первой встречи учащиеся познакомились между собой и сформировали языковые группы. Студенты Тимирязевки будут изучать английский, немецкий, испанский и французский языки. Своими знаниями готовы поделиться так же носители китайского, арабского и итальянского языков.

Общение между членами клуба проходило в форме психологического тренинга: такой формат позволил ребятам раскрепоститься и избежать неловкости при первой встрече, а так же выбрать наиболее подходящего собеседника. За ходом беседы следили студенты-модераторы – носители иностранных языков и стажеры из зарубежных вузов-партнеров.

Социальный проект поможет российским студентам выучить иностранные языки, а иностранцам, приезжающим на учебу в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева – адаптироваться в новой для них среде. Фото: timacad.ru

Социальный проект поможет российским студентам выучить иностранные языки, а иностранцам, приезжающим на учебу в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева – адаптироваться в новой для них среде. Фото: timacad.ru

Планируется, что встречи и занятия в группах будут проходить на постоянной основе. В формате клуба студенты будут общаться, разговаривать, помогать друг другу, посещать культурные места столицы, изучать историю и традиции разных народов и просто весело и интересно проводить время вместе. Клуб TIMSTUDY станет тем местом, где ребята будут устанавливать дружеские контакты и обмениваться знаниями.

Сегодня в РГАУ-МСХА получают высшее образование студенты из 50 стран мира. Прежде, чем приступить к полноценным занятиям по будущим специальностям, иностранцы проходят адаптационный курс на подготовительном отделении: учат русский язык, занимаются математикой, физикой, химией, экономикой и т. д. Сейчас на подготовительном отделении занимаются 110 слушателей из 27 стран.

Общение между членами клуба проходило в форме психологического тренинга. Фото: timacad.ru

Общение между членами клуба проходило в форме психологического тренинга. Фото: timacad.ru

Проект TIMSTUDY будет развиваться по трем направлениям. Первое — языковой клуб (регулярные встречи, на которых участники клуба будут бесплатно изучать языки). Второе — наставничество: наши студенты будут сопровождать приезжающих на учебу в Тимирязевку иностранцев и знакомить их с Москвой и университетом. И третье — культурный обмен: это всевозможные совместные мероприятия, концерты, выставки и т. д.

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