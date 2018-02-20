Вуди Харрельсон: «Прирожденных убийц» освистали, а на новый фильм реакция противоположная!

СЕГОДНЯ 01:23 2018-02-20T01:25:38+03:00

Вуди Харрельсон играет шерифа городка, которого мать убитой девушки обвиняет в нежелании раскрыть преступление. Она выкупает три рекламных щита и пишет на них напоминания о судьбе дочери. Отсюда и такое сложное название картины - «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Фото: Кадр из фильма

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Исполнитель главной мужской роли, за которую он уже получил номинацию на «Оскар», дал эксклюзивное интервью кинообозревателю «Комсомолки».

«Актрисам приходится бороться за роль интересной женщины, а не чьей-то жены»

В новом фильме Мартина МакДоны, автора хита «Залечь на дно в Брюгге», Вуди Харрельсон потрясающе играет коррумпированного, но при этом нежно любящего свою семью шефа полиции. Вдобавок еще и больного раком. В соответствии с заветами классиков Харрельсон находит в своем как будто бы отрицательном персонаже человеческие положительные черты.

- В том-то и красота этого фильма, что в нем нет отрицательных и положительных персонажей! - восклицает актер. - Нет стопроцентно хороших или плохих людей. Вот и в нашем кино действуют сложные, хорошо прописанные персонажи.

- Как вы сейчас отбираете роли?

- Прежде всего в зависимости от истории, которую рассказывает фильм. Какая потрясающая история в «Трех билбордах…»! Сколько в ней неожиданностей, поворотов! Отличные режиссеры тоже меня интересуют. Я до сих пор иногда снимаюсь у дебютантов, но редко - все-таки хочется, чтобы тебя страховал опытный режиссер.

- Вы сами недавно довольно нагло дебютировали как режиссер! Вы уже работали с Мартином МакДоной в фильме «Семь психопатов».

- Героями его предыдущих фильмов были мужчины, поэтому в новой картине он хотел сделать героиней сильную женщину. Думаю, что никто не сыграл бы лучше, чем Фрэнсис Макдорманд. Есть много хороших актрис, но я больше никого не могу представить себе в этой роли! Фрэнсис - невероятно крутая женщина! Раньше я как-то не очень догонял, но мне все разъяснили, как непросто актрисам найти себе хорошую роль, потому что фильмы часто не фокусируются на женщинах. Мне это никогда даже в голову не приходило! Актрисы должны бороться, чтобы вырвать себе классную, богато выписанную роль, а не какую-нибудь там роль простушки или жены главного персонажа.

«Я занят разрушением карьеры»

- Правда, что вы познакомились с Мартином МакДоной в баре?

- Да, это была отличная ночь в Дублине. Мы с тех пор не раз ее повторяли! Я считаю его своей родственной душой, ведь он, как и я, как-то совсем по-особенному, дико смотрит на вещи. Он истерично смешной.

- Вас радуют награды в связи с этим фильмом?

- Ни секунды об этом не думал. Но если благодаря им люди в большем числе посмотрят этот фильм, то я буду только рад. Только на это и можно надеяться в этом бизнесе: сделать хороший фильм, когда вроде бы все против тебя. Все остальное уже не в твоей власти. Когда кино получилось, я просто благодарю Бога. Но это не означает, что его увидит множество зрителей. Зато этот фильм, возможно, будут помнить, когда меня уже не будет. Это очень круто.

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- Вы начинали карьеру с телесериала «Веселая компания» (Cheers), переход в большое кино случился легко?

- Я все еще снимался в этом сериале, когда меня пригласили сыграть в фильме «Белые парни не умеют прыгать», и это был для меня прорыв. А потом вышли «Прирожденные убийцы» и разразился огромный скандал. Фильм костерили политики, и вообще его мало кто принял. Премьера была на фестивале в Венеции - фильм освистали! Со мной никогда такого не было - я даже не понял, нравится ли им фильм или нет, потому что публика на него как-то шипела. Слава богу, сейчас ясно, что это хороший фильм. На «Три билборда...» реакция была ровно противоположная!

- Вы вернулись на телевидение с сериалом «Настоящий детектив».

- Да, это круто - оказаться в фильме, который произвел на всех такое впечатление. Куда бы ты ни пришел, везде хвалили этот сериал. Не знаю, насколько он изменил мою карьеру, ведь я в принципе занят ее разрушением.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Вуди ХАРРЕЛЬСОН родился 23 июля 1961 года в штате Техас. Окончил колледж по классу театральных искусств, а в 1982 году начал играть одну из главных ролей в телесериале «Веселая компания» (Cheers), признанном одним из самых популярных сериалов ХХ века, - за него Вуди в 1989 году получил премию «Эмми». По окончании съемок в сериале стал активно сниматься в кино, начиная с эротической мелодрамы «Непристойное предложение» (1993) вошел в список лучших актеров Голливуда. Снялся более чем в 90 фильмах. Дважды был номинирован на «Оскар» - за роли в фильмах «Посланник» и «Народ против Ларри Флинта». Был недолго женат на дочери знаменитого бродвейского драматурга Нила Саймона, Нэнси. С 2008 года женат на своей бывшей ассистентке Лоре Лауи, с которой воспитывает трех дочерей.

5 лучших фильмов:

«Прирожденные убийцы» (1994)

«Народ против Ларри Флинта» (1996)

«Старикам тут не место» (2007)

«Голодные игры» (2012 - 2015)

«Настоящий детектив» (2014 - 2015)