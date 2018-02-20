Как ГЛОНАСС меня спас

СЕГОДНЯ 01:28 2018-02-20T01:43:06+03:00

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Виктор Бондарь, житель Белгородской области, ехал на своем внедорожнике Nissan Terrano по трассе. Под Тамбовом он столкнулся с грузовой фурой. Страшный удар, скрежет металла... Машина перевернулась и улетела в кювет.

Еще окончательно не придя в себя, Виктор вдруг услышал голос, который справился о самочувствии водителя. В автоматическом режиме сработала система «ЭРА-ГЛОНАСС», установленная в автомобиле. Оператор спросил о случившемся и уточнил, какие службы надо вызвать на место ДТП.

С января 2016 года «ЭРА» приняла и обработала около 700 000 экстренных вызовов. Фото: Пресс-служба АО ГЛОНАСС

- Я попал в аварию в 400 километрах от дома и точно не смог бы объяснить, где нахожусь, - признался позже спасенный. - «Скорая помощь» и ГИБДД приехали очень быстро.

Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» в эксплуатацию введена в 2015 году. А с 2017-го специальная кнопка должна устанавливаться на всех пассажирских и грузовых машинах, выпускаемых в обращение на территории России. Нажав на нее, можно вызвать на место ДТП аварийные службы. Впрочем, если произошел сильный удар, система сработает автоматически.

Сейчас по стране ездят уже более 1,5 миллиона автомобилей, подключенных системе. Фото: Пресс-служба АО ГЛОНАСС

- Сейчас по стране ездят уже более 1,5 миллиона автомобилей, подключенных к этой системе. К концу года ожидаем до 3,5 - 4 миллионов, - рассказал «КП» вице-премьер, председатель Совета директоров АО «ГЛОНАСС» Дмитрий Рогозин. - С января 2016 года «ЭРА» приняла и обработала около 700 000 экстренных вызовов. Из них более чем по 8200 вызовам потребовалось привлечение экстренных оперативных служб.

- Они как оценивают новшество?

- Было много случаев, когда приезжавшие на место ДТП экстренные службы говорили: «Если бы не «ЭРА» - мы бы и не нашли машину». Оператор ведь сразу видит точные координаты, время ДТП и данные автомобиля. А также тип экстренного вызова - ручной или автоматический.

Свидетельством успеха «ЭРА-ГЛОНАСС» является большой интерес к заимствованию нашей технологии за рубежом. Фото: Пресс-служба АО ГЛОНАСС

- В чем разница?

- В ручном режиме человек сам нажимает кнопку. Причем это может быть и проезжающий мимо очевидец ДТП или иного важного происшествия. Бывает, пассажиру или водителю плохо, и через систему вызывают «Скорую помощь». Или застрял человек в лесу, сам выехать не может. Автоматический же режим включается при ударе, когда срабатывают подушки безопасности или машина опрокидывается.

- В мире ведь нет таких аналогов?

- Да, эта система уникальна. Делая свою работу, мы иногда меньше всего думаем о том, как лучше представить ее результаты. Вот и я недавно был в гостях у одного известного кинорежиссера, который в красках рассказывал приятелям, как недавно, попав в ДТП, вдруг услышал «голос с небес». Это девушка - диспетчер «ЭРА-ГЛОНАСС» - выяснила все обстоятельства происшествия, параллельно вызвав спасателей и врачей. «Почему вы об этом не рассказываете?» - удивлялся режиссер. Что ж, приходится согласиться. В плане пиара мы точно уступаем нашим заокеанским конкурентам, которые из мухи могут сделать большого рекламного слона. Но все же для нас важен результат нашей работы, а не золотая пыль вокруг нее. Свидетельством успеха «ЭРА-ГЛОНАСС» является большой интерес к заимствованию нашей технологии за рубежом. В странах Европы и не только обращаются за советом к нам. Европейцы пока еще только готовятся запустить свой аналог нашей «ЭРА-ГЛОНАСС» - eCall.

В странах Европы и не только обращаются за советом к нам. Европейцы пока еще только готовятся запустить свой аналог нашей «ЭРА-ГЛОНАСС» - eCall. Фото: Пресс-служба АО ГЛОНАСС

Каждый день в России происходит около 500 ДТП. Каждое девятое заканчивается смертельным исходом. В 2017 году такие аварии унесли жизни более 18 тысяч человек. Четверть всех аварий происходит вне населенных пунктов, где помощь может прийти позже, чем нужно. И «ЭРА-ГЛОНАСС» может переломить эту статистику.

- Результаты есть уже сегодня, - уверяет Рогозин. - Число погибших в авариях в 2017 году по сравнению с 2016-м сократилось на 6,5%. И это в том числе заслуга системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и наших инженеров, которые работают над ее дальнейшим развитием.