Дженнифер Лоуренс пришла на премьеру фильма о русской шпионке в платье с откровенным декольте

СЕГОДНЯ 02:05 2018-02-20T03:13:48+03:00

В Лондоне прошла премьера нового шпионского триллера «Красный воробей» («Red Sparrow») режиссера Френсиса Лоуренса, снятый по одноименному роману Джейсона Мэттьюса. Главную роль в картине сыграла Дженнифер Лоуренс: 27-летняя голливудская звезда исполнила роль русской балерины, променявшей пуанты и сцену на службу в российской разведке. А точнее, ставшую «медовой ловушкой», завлекающей в свои сети доверчивых иностранных шпионов. Видимо, чтобы соответствовать киношному статусу роковой соблазнительницы, Дженнифер в этот вечер выбрала наряд от Christian Dior, совершенно не скрывавший ее прелестей.

. Верх платья держался на теле актрисы на чисто символических завязочках.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса появилась на красной дорожке лондонского кинотеатра Vue Cinema в золотистом платье с глубоким декольте и открытой спиной. Верх платья держался на теле актрисы на чисто символических завязочках, а грудь прикрывали миниатюрные лоскуты ткани. Зато на подол эффектного наряда кутюрье не пожалели материала – длинная плиссированная юбка развевалась при каждом шаге Лоуренс.

Длинная плиссированная юбка развевалась при каждом шаге Лоуренс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженнифер была чудо как хороша – так и сияла, и свежа: на лбу ни одной морщинки. Судя по состоянию кожи голливудской дивы и ее натянутой улыбке, перед премьерой она вколола себе ударную дозу ботокса. Хотя, казалось бы, зачем он нужен в 27 лет?

Судя по состоянию кожи голливудской дивы, перед премьерой она вколола себе ударную дозу ботокса. И потому улыбалась так натянуто.Фото: REUTERS

Действие фильма «Красный воробей» разворачивается в Москве и в Европе (снимали картину в Будапеште, Братиславе и в Вене). Сюжет картины – очередная развесистая клюква о бедной золушке, попавшей в лапы суровых гэбэшников, использующих ее по своему усмотрению. Дженнифер играет балерину Доминику Егорову, вынужденную оставить сцену из-за профессиональной травмы. Чтобы вылечить больную мать, девушка соглашается пройти обучение в школе «воробьев» - так называют талантливых молодых людей, использующих свои тело и ум на пользу разведке. После череды издевательств, которым Доминика подвергается в школе (вроде обливания ледяной водой и секса с незнакомцами), она становится лучшим «воробьем» выпуска. Офицер Егорова получает задание соблазнить американского агента, но постепенно влюбляется в него сама – и это, разумеется, ставит под угрозу безопасность обоих государств.

Дженнифер выбрала имидж роковой соблазнительницы - совсем как в фильме.Фото: REUTERS

С недавних пор Дженнифер – свободна и одинока: актриса поставила точку в отношениях с режиссером Дарреном Ароновски («Черный лебедь», «Рестлер»). У пары была внушительная разница в возрасте – 22 года, так что в какой-то мере их отношения были обречены с самого начала. Актриса и режиссер сблизились во время съемок фильма «Мама» и встречались почти год.

Дженнифер выбрала платье от Christian Dior.Фото: REUTERS

- Мы были вместе в рекламном туре, и когда я возвращалась в отель, последнее, о чем я хотела разговаривать или думать, был фильм, - пожаловалась Дженнифер после разрыва. - Но как только Даррен приходил в номер, фильм - единственное, о чем он хотел говорить. И я могу его понять. Это его "ребенок". Он написал его. Он придумал и снял его. Мне приходилось разрываться: с одной стороны, я должна была быть понимающей подругой, партнером, с другой стороны, мне хотелось сказать "Можно, пожалуйста, ради всего святого, не думать об этом фильме хоть минуту?".