2018-02-20T18:52:02+03:00
Звезды

«Фото так…для привлечения внимания»: бывший муж Ходченковой поразил фотографией со стальным прессом

На пляже Гоа от вида Владимира Яглыча становится еще жарче
Ольга АНТОНОВА
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Актер Владимир ЯглычАктер Владимир ЯглычФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Говорят, что ближе к сорока все труднее удерживать спортивную фигуру: гормоны начинают шалить, вылезает предательский живот, да и сила воля уже не та. Но актер Владимир Яглыч личным примером доказывать, что все это враки. Несмотря на постоянные гастроли, съемки в полевых условиях, 35-летний актер кажется везде находит если не спортзал, то уж мотивацию точно, чтобы оставаться в суперформе. Зато потом не стыдно и на пляже раздеться. Что Яглыч и сделал на побережье Гоа, где сейчас отдыхает вместе с семьей. И судя по фигуре актеру, накачанному торсу и стальному прессу, супруге, пожалуй, не стоит оставлять супруга долго одного: уведут!

Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч в 2010 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч в 2010 году.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Вот поклонницы артиста уже высказались в откликах к фото, которое он опубликовал в инстаграме:

yaglychyaglych
Фото так... для привлечения внимания))). А вы не забудьте посмотреть команду Б на стс в 20:00
30298 отметок «Нравится»179 комментариевInstagram

«Я сейчас умру... Просто бог!», «Настоящий мачо», «Ух, хорош, красавец», — засыпали Яглыча комплиментами его подписчицы в Instagram.

Напомним, Владимир прославился ролями в сериале «Молодежка» и драме «Мы из будущего». С 2005 по 2010 год был женат на Светлане Ходченковой. Позже он год встречался с чемпионкой мира по фигурном катанию Оксаной Домниной, которая ради актера бросила своего мужа, знаменитого фигуриста Романа Костомарова. В 2015 году актер закрутил роман с Антониной Паперной, дочерью известных украинских актеров. В 2017 у пары родилась дочь.

yaglychyaglych
Доброе утро
11379 отметок «Нравится»204 комментариевInstagram
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