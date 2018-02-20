2018-02-20T19:17:58+03:00
Звезды

Любовь Толкалина снялась обнаженной на пляже

40-летняя актриса уверена, ей нечего скрывать
Ольга АНТОНОВА
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Любовь ТолкалинаЛюбовь ТолкалинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Любовь Толкалина больше года назад развелась с Егором Кончаловским и на правах свободной женщины старается получить от жизни максимум удовольствий. Актриса часто путешествует, много времени проводит с друзьями, пропадает на гастролях. Кстати, на них, например, в Пензе прошлым летом 40-летняя артистка искупалась в местной реке, войдя туда абсолютно обнаженной. А сам процесс купания запечатлела на видео. Ролик за несколько дней посмотрело больше ста тысяч человек, а саму Любовь признали одной из самых смелых русских актрис.

Повторить смелый поступок Толкалина решила на днях в отпуске в Индии, куда приехала вместе с дочерью Машей.

Откровенный снимок актрисы.

Откровенный снимок актрисы.

Судя по всему, именно Маша и запечатлела маму, когда та решила сделать серию обнаженных и полуобнаженных снимков. Где-то звезда попыталась прикрыться платком, а где-то осталась без всего. Актриса, видимо, рассудила так: раз снимок сделан ночью, а из освещения лишь небольшой фонарь, то слишком откровенным фото не будет. А вот и зря. Поклонники посчитали его очень смелым, но все-таки осыпали любимицу комплиментами. «Богиня, повелительница всего прекрасного», «Очень сексуально!!!», «Вот это тело! Стройняшка», — написали они в комментариях.

Напомним, недавно Толкалина откровенно высказалась об отношениях с Егором Кончаловским, а также призналась, что ее сердце занято. Отметим, что актриса и режиссер были вместе с 1996 года, в марте 2017-го они расстались. Вскоре Кончаловский представил публике новую возлюбленную, которая скоро родила ему сына.

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Несмотря на расставание, пара сохранила дружеские отношения. Любовь даже организовала к 51-летию мужа флешмоб, подключив в Сети к поздравлениям друзей режиссера. «Еще вчера сегодня было завтра...Тем временем Рождение Егора! Пусть будет на душе тепло и солнце, и абрикосы и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше, чем тебя!» (подробности)

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