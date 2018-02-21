За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 21 февраля

СЕГОДНЯ 00:03 2018-02-21T06:41:41+03:00

"КП" рассказывает про то, за кем наблюдать в очередной день соревнований Олимпиады 2018

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Керлинг. Женщины. Корея - Россия, Россия - Канада

Когда: 03:05, 14:05

Сборная России потеряла все шансы на выход в плей-офф Олимпиады, поэтому доигрывает турнир в Пхенчхане.

Фигурное катание. Женщины. Короткая программа

Когда: 4:00

Трио российских фигуристок возьмет старт в женском катании. Наши Евгения Медведева и Алина Загитова - неземной красоты и мастерства спортсменки. Они фавориты в борьбе за первое место. Третий наш представитель - Мария Сотскова. Болеем за россиянок с раннего утра. Выход Медведевой и Загитовой на лед - в последней разминке после 7:30 по московскому времени.

Мужчины. Фристайл. Ски-кросс

Когда: с 5:30

Один из самых зрелищных видов фристайла - спортсмены спускаются на лыжах наперегонки по замысловатому маршруту. На прошлой Олимпиаде в Сочи наш Егор Коротков смог занять пятое место. Сегодня он тоже выйдет на старт, но более мастеровитым выяглдит Сергей Ридзик. Компанию им составят Игорь Омелин и Семен Денщиков.

Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место. Финляндия - Россия

Когда: 10:40

Обойти США и Канаду в битве за победу в женском хоккее нереально. Поэтому реальнее всего биться за "бронзу" на крупных турнирах. В 2013 и 2016 годах третьими в мире становились наши, в 2015 и 2017 - Финляндия. Сегодня в очной битве двух команд решится, кто же будет третьей в мире сборной.

Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал. Россия - Норвегия

Когда: 10:40

Мужская сборная России продвигается по турнирному пути на Олимпиаде в Пхенчхане. Команда Олега Знарка в последней встрече группового этапа победила США 4:0 и теперь должна сыграть с Норвегией, чтобы пробиться в полуфинал Игр, в котором мы не были с 2006 года, когда в Турине уступили 0:3 команде Чехии в поединке за "бронзу". Здесь же наши - главные фавориты турнира, и поэтому успех в матче с норвежцами должен стать "дежурным".

Бобслей. Женщины. 3 и 4 попытка

Когда: 16:00

В женском бобслее на этой Олимпиаде среди-экипажей двоек у нас два дуэта. Это Александра Родионова - Юлия Белосметных и Надежда Сергеева - Анастасия Кочержова. Но их результаты - за пределами первой десятки. Фавориты здеь другие спортсменки.