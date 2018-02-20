Сборная России 20 февраля медалей не завоевала

СЕГОДНЯ 20:50 2018-02-20T21:01:19+03:00

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20 февраля, в 11-й медальный день Олимпиады в Пхенчхане, было разыграно пять комплектов наград. Наши спортсмены до пьедестала не дотянулись и с 11-ю наградами по этому показателю мы идем на седьмом месте.

В общекомандном зачете на первом месте норвежцы (11-10-8), на втором – немцы (11-7-5), на третьем – канадцы (8-5-6).

XXIII Олимпийские зимние игры. Пхенчхан (Южная Корея), 20 февраля

Лыжное двоеборье

Гонка Гундерсена. К-125 + 10 км. 1 (5-й после прыжка). Йоханнес Рыдзек – 23.52,5. 2 (6). Фабиан Риссле – отставание 0,4. 3 (4). Эрик Френцель (все – Германия) – + 0,8… 35 (15). Эрнест Яхин (Россия) – + 3.42,6.

Немцы отыгрались на лыжне и заняли весь пьедестал. Такая же гегемония одной страны наблюдалась несколько дней назад в лыжном скиатлоне, где три первых места остались за норвежскими лыжниками.

Биатлон. Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км, восемь огневых рубежей. 1. Франция – 1:08.34,3 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона). 2. Норвегия – отставание 20,9 (1+11). 3. Италия – + 26,9 (0+7)… 9. Олимпийские атлеты России (Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков, Матвей Елисеев) – + 2.14,8 (0+10).

Мартен Фуркад привез свою команду к победе. Это уже третье золото для 29-летнего француза в Пхенчхане (ранее он выиграл гонку преследования и масс-старт). Теперь Фуркад пятикратный олимпийский чемпион. Больше побед на Олимпийских игр в этом виде спорта только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена - 8.

Шорт-трек. Женщины. Эстафета. 3000 м. 1. Южная Корея – 4.07,361. 2. Китай – 4.07,424. 3. Италия – 4.15,901.

Корейцы взяли еще одно золото в своем коронном виде спорта. У россиян на эстафету команды просто не набралось...

Фигурное катание. Танцы. 1. Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) – 206,07. 2. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 205,28. 3. Майя Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 192,59… 5. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев – 186,92… 13. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (оба дуэта из России) – 162,24.

У Габриэлы Пападакис в короткой программе съехало платье и обнажилась грудь, прокат был испорчен. Произвольный танец французы выиграли, но до канадцев дотянуться не смогли. Боброва - Соловьев с шестого места после короткой программы переместились на пятое.

Фристайл. Женщины. Хаф-пайп. 1. Кэсси Шарп (Канада) – 95,80. 2. Мари Мартино (Франция) – 92,60. 3. Брита Сигурни (США) – 91,60… 6. Валерия Демидова (Россия) – 80,60.

17-летняя Валерия Демидова на своей первой Олимпиаде пробилась в финал, где заняла шестое место. Отличный результат.