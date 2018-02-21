Яна Рудковская о сотрудничестве с Владом Раммом: «Старшее поколение будет меня люто проклинать за его тексты!»

СЕГОДНЯ 20:52 2018-02-21T23:02:22+03:00

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Все в музыкальном мире знают - у Яны Рудковской нюх на хиты и грядущие тренды.

После вчерашнего заявления своего коллеги Игоря Матвиенко, который предложил на заседании Роскомнадзора чуть ли не запретить рэперов и хип-хопперов за матерные и провокационные напевы, Яна встала на сторону «голоса улиц» и поддержала хулиганский альбом Влада Рамма «Лу4ше». Матерок в его текстах тоже проскальзывает. Правда тематика песен здоровая - парень голосит про длинноногих барышень и прочую «любовь-морковь».

Поддержать Рамма пришли старшие сыновья Яны Рудковской - Андрей и Николай. На фото они за столом, крайние справа.Фото: Мила СТРИЖ

Никаких запрещённых призывов и провокаций. Песни звучат модно, да и сам Влад не лишён харизмы. Симпатичный, талантливый. Для тех, кто не в курсе, Рамм - выпускник группы “Mband”.

После ухода из коллектива, парень подружился с Яной, написал несколько песен для нового альбома Билана, записал два успешных трека с сыном Рудковской Николаем. А теперь пустился в сольное плавание с живыми музыкантами и под дружеским руководством Яны Рудковской.

Гости звёздного вечера.Фото: Мила СТРИЖ

На закрытой вечеринке в клубе «Chateau de Fantomas» Рамм представил свой альбом.

Гостей встречал настоящий Фантомас. Кстати, в этот клуб непросто попасть. Здание без вывески внутри скрывает гостеприимное «гнездо» безликого хозяина. Говорят, Фантомас лично принимает решение о клубных картах.

В какой-то момент вечера слово взял Фантомас.Фото: Мила СТРИЖ

В общем, обстановка атмосферная. Яна умеет произвести впечатление. Продумано все до мелочей. Площадка для презентации подобрана, как всегда, со вкусом.

Накануне раута продюсер призналась своим подписчикам в Инстаграме, что многих удивит альбом Рамма.

- Открыт предзаказ на альбом Влада Рамма «Лу4ше», который мы долго делали, и я боролась с цензурой, как могла. Тем не менее, кое - что осталось. Видимо, меня старшее поколение будет люто проклинать за его тексты, а молодежи это будет дико нравиться!

На закрытой вечеринке Яна Рудковская представила свой новый проект Влад Рамм.Все в музыкальном мире знают - у продюсера нюх на хиты и грядущие тренды.

На презентации Яна отметила, что ей нравится этот проект, поскольку Влад пишет талантливые вещи «против правил».

- Слушая Влада, мне кажется, что мне снова 22! Моим старшим детям нравится этот альбом, - поделилась с журналистами Яна Рудковская.

- Мне один человек сказал, мол, мне нравится Влад, но у него нет хитов. Я заключила с ним пари: «Через полтора года ты возьмёшь свои слова обратно!»