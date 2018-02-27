Немецкие ученые научили робота приносить пиво из холодильника .

СЕГОДНЯ 11:15 2018-02-27T15:09:50+03:00

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В Германии разработчики гуманоидного робота TIAGo из компании PAL Robotics научили его искать путь к холодильнику и приносить оттуда пиво нужной марки. Как указано в описании проекта на сайте ChallengeRocket, робота соединили с суперкомпьютером NVIDIA Jetson TX2, который использовался в качестве зрительной системы.

Гуманоид смог построить маршрут к холодильнику, найти его ручку, а затем выбрать пиво нужной марки из 20 вариантов. Перед экспериментом TIAGo прошел обучение с помощью 60 изображений бутылок на 20 различных фонах. Для этого использовался алгоритм семантической сегментации: он позволял TIAGo выделять объекты на общем фоне и классифицировать их по форме. На протяжении всего эксперимента робот справлялся с задачами одной рукой.

“Мы подключили NVIDIA Jetson TX2 к роботу PAL Robotics TIAGo. Платформа разработки Jetson расширяет возможности робота, выступая в качестве модуля зрения. Мы разработали индивидуальный подход для сегментирования объектов в пространстве изображений, вдохновленных существующими сетями сегментации. Через камеру RGB-D мы можем спроецировать полученную сегментацию на локальную координату робота”, - подытожили разработчики.