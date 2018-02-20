Американцы предложили выгнать с Олимпиады российского хоккеиста Вячеслава Войнова
Защитник сборной России Вячеслав Войнов, который выступает на Олимпиаде, должен быть изгнан с Игр - в этом уверенны некоторые американские журналисты. Во вторник утром, 20 февраля, в Пхенчхане состоялась пресс-конференция МОК, на которой был задан вопрос касательно Войнова.
- В отношении одного из игроков российской хоккейной команды было заведено уголовное дело в Калифорнии. Его обвиняли в домашнем насилии. МОК в курсе этой ситуации? - был задан вопрос от представителя USA Today.
- Я не знаю, велось ли расследование, вынесено ли наказание. Обычно федерация заявляет игроков на Олимпийские игры. Конечно, МОК и международная федерация могут провести дополнительное расследование. В данном случае международная федерация должна была принять рещение, - последовал ответ от директора МОК по коммуникациям Марка Адамса.
Все дело в том, что накануне американское издание Los Angeles Times вспомнило скандальный эпизод 2015 года. Тогда Войнов был осужден на 90 дней за домашнее насилие по отношению к своей жене. А до этого комментатор NBC призвал и вовсе отсранить нашего игрока от Олимпиады за тот эпизод.
Официальная реакция российской сборной последовала достаточно оперативно. На английском языке в русскоязычной версии твиттера Федерации хоккея России западным СМИ ответили:
- Войнов имеет право участвовать во всех международных турнирах. Войнов и его жена живут вместе в счастливом браке. Мы просим СМИ уважать частную жизнь спортсмена и немедленно прекратить спекуляции по этому вопросу.
Хоккеисты мужской сборной России, напомним, готовятся сыграть свой матч четвертьфинала Олимпиады уже завтра, 21 февраля. Соперник станет известен чуть позднее.