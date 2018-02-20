2018-02-20T13:45:27+03:00
Звезды

Киркоров вмешался в скандал с Галкиным: «Не миновала и меня участь «гипноза» Максима и Исы»

Король российской поп-сцены поддержал друга [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Филипп Киркоров опубликовал в своем Инстаграме юмористическое видеоФилипп Киркоров опубликовал в своем Инстаграме юмористическое видеоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Шквал критики обрушился на рейтинговое шоу «Звезды под гипнозом». Станислав Садальский и Гарик Харламов разразились в своих блогах критическими комментариями по поводу новой программы. Артисты не верят, что их коллег всерьез гипнотизируют. Мол, все это игра. Ведущий шоу Максим Галкин ответил в комментариях к критическому посту Харламова, дескать, гипноз и правда всамделишный.

— Дорогой Гарик, спасибо за привлечение внимание к нашей программе. В чем она, будучи рейтинговой, как ты правильно заметил, впрочем, не нуждается. Важный момент — с каждым участником Иса работает перед программой и основная часть гипноза происходит до съемки, — написал в ответ Харламову Максим Галкин. — И это настоящий гипноз. Что ты можешь легко узнать, спросив у любого из участников. Если ты ищешь подвох и обман, обрати свое внимание на передачу «Битва экстрасенсов», которая уже много лет дурит людей на твоем родном канале.

Поддержал Галкина и его товарищ Филипп Киркоров, опубликовав в своем Инстаграме юмористическое видео, где певец якобы вводит в гипноз Новый Уренгой, в котором у него в тот день были гастроли, и вообще весь земной шар.

— Не миновала и меня участь всеобщего «гипноза»!!!! — написал в своем Инстаграме Филипп Киркоров. — Находясь под колоссальным впечатлением уже третью программу подряд. Максим, я экспериментирую над всем, что попадается под руки, даже каменные многотонные сферы мне подчиняются, в свободное от работы время, даже в Новом Уренгое! Великая сила Исы Багирова, помноженная на обаяние и харизму ведущего Макса Галкина, дала мне космические силы кружить-вертеть!

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Киркоров вмешался в скандал с Галкиным
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Шоу «Звезды под гипнозом» идет с большим успехом: уже второй выпуск стал самой популярной программой недели, обогнав даже «Голос. Дети». В то же время это, пожалуй, самый спорный проект за последнее время. Многие не верят в способности гипнотизера Исы Багирова и считают шоу банальной постановкой. В программе Багиров якобы вводит звезд в состояние транса, после чего они послушно выполняют самые невероятные вещи: воображают себя Кинг-Конгом, забывают собственное имя и пр. «Ужасно, наигранно, притворство, глупость, лукавство!» - вот один из типичных откликов на нашем сайте (подробности)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Звезды под гипнозом»: Чуда не будет

Сергей ЕФИМОВ

На Первом канале запустили новое шоу Максима Галкина. В нем гипнолог Иса Багиров вводит звезд кино и эстрады в состояние гипноза, чтобы потом они вжились в предложенные обстоятельства (подробности)

КСТАТИ

Звезды за все ответят...

Вряд ли артисты понимали, что их ждет, когда соглашались на участие в шоу «Звезды под гипнозом». Ведь потерять лицо здесь можно не только в переносном, но и в прямом смысле (подробности)

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