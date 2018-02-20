Семья профессиональных музыкантов переехала из Москвы в село и влюбила нижегородскую глубинку в классику

СЕГОДНЯ 13:52 2018-02-20T13:42:47+03:00

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Сельская школа. Полный зал. Дети и взрослые следят, как тонкие пальцы пианиста порхают по клавишам. Звучит музыка Чайковского…

Музыкальное просвещение нижегородской глубинки стало делом жизни для семьи Волковых – профессиональных музыкантов. Двадцать лет назад они переехали из родной Москвы в поселок Воскресенское в 70 километрах от Нижнего Новгорода. Глава семейства Антон Волков вскоре стал священником, и первое время ему с супругой было совсем не до музыки – нужно было решать более насущные проблемы, восстанавливать храм. А потом подросли дочки – и любовь к музыке вспыхнула с новой силой.

- Идея нашего содружества музыкантов – «Сада музыки» - родилась из семейных концертов, - вспоминает дочь Дарья Волкова. – Когда мы с сестрой начали профессионально заниматься музыкой, наши друзья заходили на чай, просили что-нибудь сыграть. Гости бывают часто, поэтому мы решили собрать всех, и дать концерт, а не играть каждому по отдельности.

Волковы договорились с поселковым домом культуры, получили в распоряжение зал.

- Мы были очень удивлены, увидев человек восемьдесят – и это без всякой рекламы! – рассказывает Дарья Волкова. – В тот момент мы поняли, что наше увлечение может быть интересно людям. Здесь, вдали от крупных городов, классическое музыкальное искусство людям очень нужно. За пять лет мы все больше в этом убеждаемся. Летом на наши концерты приходят до 200 человек, что для поселков очень много.

Название «Сад музыки» придумала мама после посещения столичного Ботанического сада МГУ. Действительно, интерес к классической музыке не может взяться ниоткуда, его нужно взращивать в себе – как сад.

В концертах «Сада музыки» принимают участие преподаватели и студенты Нижегородской и Московской консерваторий, Гнесинской академии, а также известные профессиональные музыканты. Например, частый гость Волковых - знаменитый исполнитель романсов Сергей Санаторов.

При этом Волковы стараются делать концерты бесплатными, или за символическую стоимость.

- Мы давно поняли, что заработать на концертах академической музыки в глубинке нереально, - объясняет Дарья. – Проводить такие концерты – очень дорого, а покупательная способность населения значительно ниже, чем в городах. Возможность продолжать заниматься этим дают гранты. Еще в прошлом году мы получили два гранта «Православной инициативы», и это дало возможность провести концерты на юге области. А в ноябре получили еще и поддержку Фонда президентских грантов. Его мы тоже потратим на проведение бесплатных концертов.

Кстати, получить президентский грант вовсе не сложно. Конечно, при условии, что проект действительно «живой» и помогает людям решать проблемы. В этом случае достаточно заполнить заявку, дать описание проекта и его план и отправить все это в адрес Фонда президентских грантов.

Самое большое удовольствие для Даши и ее семьи – видеть, что их дело действительно нужно людям. А моментов, когда после концерта к ним подходят люди и говорят: «Я даже не ожидал, что мне так понравится!» - не перечесть.

- Была история, когда к нам приехал певец из Москвы, он пел романсы русских композиторов. Спустя пару месяцев ко мне подходит женщина и говорит: «Знаете, у меня сын сходил на концерт. Обычно он с папой слушает шансон, а теперь почти каждый день просит включить «Я помню чудное мгновенье». И таких примеров очень много, - говорит Дарья Волкова.