Японская порнозвезда завершает карьеру, потому что хочет выступить на Олимпиаде 2022 года

СЕГОДНЯ 14:00 2018-02-20T17:45:16+03:00

Жизнь Мело Имаи после неудачи на Олимпиаде 2006 поменялась - устроилась на подработку хостес в Токио, занимаясь проституцией, а потом стала известна как звезда порнофильмов

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Японка Мело Имаи, которая известна в своей стране как звезда фильмов для взрослых, после просмотра Олимпиады в Пхенчхане решила оставить свое ремесло. Все для того, чтобы через 4 года выступить на соревнованиях по сноуборду на Олимпиаде в Пекине.

Все дело в том, что с 2001 по 2006 годы она была в сборной Японии по сноуборду. Однако же на Играх в Турине она выступила неудачно, получив травму спины и, выиграв лишь один турнир после него, решила завершить карьеру. И это при том, что ее отец был тренером по сноуборду, один брат - сноубордистом, а другой - прыгуном с трамплина.

С 2001 по 2006 годы Мело была в составе сборной Японии по сноубордуФото: EAST NEWS

Жизнь Мело Имаи после неудачи на Олимпиаде 2006 поменялась - устроилась на подработку хостес в Токио, занимаясь проституцией, а потом стала известна как звезда порнофильмов. Она была рада этому, потому что, по ее признанию, могла потратить до 10 тысяч долларов за раз в ночном клубе, сообщает The Sun.

Мело Имаи известна в своей стране как звезда фильмов для взрослых

Но на фоне того, что Южная Корея принимает Олимпиаду, а в 2022 году соревнования пройдут в Пекине, Мело Имаи воспряла духом и приняла решение вновь стать на борд. После нескольких недель тренировок она выиграла турнир в Японии. И теперь хочет вернуться в сборную своей страны.