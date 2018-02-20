Градусы: «На «Евровидение» пока нас не заманишь!»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-02-20T19:52:36+03:00

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— В нашей студии два главных человека в группе «Градусы» — Роман Пашков и Руслан Тагиев. Казалось бы, вот только «Градусы» ворвались в чарты, и вот уже в этом году грядёт десятилетие группы.

— Мы сами, честно говоря, в шоке...

Группа Градусы: Мы равнодушны к Евровидению 00:00 00:00

— То есть я правильно понимаю, ту музыку, которую вы делаете сейчас, вы могли ее делать и тогда, до 2008 года.

— До 2008, наверное, был подготовительный процесс, мы до сих пор пожинаем какие-то наработки. Накопили и достаем из мешка по чуть-чуть.

— Как Гейтс, он же выпускает каждый год по следующему Виндоусу, хотя мог бы уже выпустить 16-й. Просто продлевает зарабатывание.

— Цинично, но спасибо за то, что правду сказали.

— У вас как раз песня появилась для зарабатывания, для корпоративов, это «Выходи за меня». Вообще, часто вас приглашают на корпоративы?

— Честно говоря, мы записывали ее не целенаправленно... Не думали в этот момент про корпоративы. Кстати, это первая песня, которую написали не мы, но мы исполняем, и вообще первый наш дуэт с рэпером Кравц, с которым мы дружим достаточно давно. И вот тут у него обнаружилась такая песенка, мы зацепились: «Паша, никуда без нас ты ее не должен выпустить». Что касается частных мероприятий, корпоративы не корпоративы, мы, честно говоря, сильно не отличаем, работаем всегда на полную, что бы это ни был за праздник.

— Рынок корпоративов изменился за последние два-три года? Меньше заказов стало, больше стало?

— У нас как-то стабильно всё.

— Кто заказывает вас? Школьники, подростки — дети олигархов. Или их состоятельные родители?

— Ну, нас уже бывшие школьники заказывают, которые говорят, что вот, в детстве вас слушал, рос на ваших песнях. Да всякие поклонники бывают.

— Ну у вас вообще урожайный был год: и выход нового сингла, и клипы выходили. Это связано с тем, что Яна Рудковская теперь в вашей команде?

— Безусловно, все это напрямую связано с Яной, с нашим переходом в продюсерский центр Рудковской. Всё там происходит быстрее. От задумки до реализации, ну и нам такой чуть-чуть толчок, как можно работать быстро, целенаправленно и эффективно.

— А задумки по-прежнему ваши?

— Есть клипы, которые придумываем мы, есть клипы, которые придуманы в тандеме с режиссером и с Яной Рудковской. Всегда процесс рабочий и творческий, никаких рамок, никто никого не заставляет перешагивать через свои принципы. На песню «Градус 100», например, Яна при нас придумала синопсис клипа. Ролик прикольный получился.

— Ну там такой составчик-то неслабый: блогер Саша Спилберг, Яна Рудковская, Полина Гагарина, Елена Темникова, Аделина Сотникова, Леся Кафельникова. Это специально было придумано, чтобы «хайпануть» в соцсетях?

Популярная группа побывала в гостях радио «Комсомольская правда»Фото: Евгения ГУСЕВА

— Ну конечно. Плюс Яна захотела этим клипом заявить о том, что она теперь с «Градусами».

— Не боитесь, что придется под руководством Яны на следующий год ехать на «Евровидение»?

— Не было такого предложения, но я думаю, мы займем достойную оборону. У нас есть на это свой взгляд.

— Вы не очень серьёзно к этому конкурсу относитесь?

— Ну как-то ровно. Может быть, мы придем к тому, что нам вдруг захочется поехать на «Евровидение», но сейчас пока равнодушны к этому конкурсу.

— Хотя у нас к этому конкурсу многие относятся как к музыкально-олимпийским играм. Все ссорятся, ругаются, болеют...

— Ополитизирование всех этих конкурсов и соревнований, честно говоря, немножко расстраивает. Спорт или музыка тоже вовлечены, получается, в эти политические разборки, чего не очень бы хотелось.

— Слушайте, ну вот сейчас не только представители, так сказать, старшего поколения, но и наши с вами ровесники, те, кому 30, чуть за 30, тоже, размышляя об Олимпиаде, никак не могут прийти к единому мнению. Болеть за наших, которые поехали без российских флагов, не болеть за наших...

— Мы болеем за наших в любом случае, потому что для спортсмена Олимпиада — это самое наивысшее, что может быть в карьере. Представляете, человек всю жизнь готовился к этим стартам, и вдруг говорят ему, что ты должен из солидарности остаться дома. Я поддерживаю наших ребят. Поехали — молодцы. Ну, кто отказался — это их выбор личный.

— Говорят, что модельеры черпают вдохновение для своей очередной коллекции, выходя на улицу, смотря просто, что народ носит, к чему у него лежит душа. Где вдохновение черпаете вы для своих песен, потому что, действительно, что ни релиз, то попадание?

Градусы на «Евровидение» не заманишь!Фото: Евгения ГУСЕВА

— Где ты черпаешь, Роман?

— Ну я в музыке черпаю. Я люблю много слушать музыки разной, она меня вдохновляет. Вкусы у меня разнообразные — от классической до поп-музыки. Плюс у нас был долгий подготовительный период. Мы все-таки появились на сцене и на радио, уже будучи во взрослом возрасте, а весь этот музыкальный багаж мы копили долго-долго. Поэтому у нас есть еще что сказать, есть откуда достать.

— А если говорить о темах, а не о музыкальном материале?

— Ну у нас все равно все песни о личном все-таки, о любви или за жизнь. Что-то из этого, куда-то в политику не хочется ударяться.

— Ну вы вообще любите живые концерты, я даже видела вас на одном из каналов, у вас там был такой квартирник. А как вы относитесь к инициативам различным, которые очень часто сейчас поднимаются в отношении запрета фонограммы. Потому что очень многие депутаты возмущаются: «Как же так, вот приезжает какой-то артист, и он не пишет, что у него фонограмма в концерте используется, а у него между тем весь концерт под фанеру». Вот Лайма Вайкуле, например, сейчас на своем фестивале «Рандеву» ввела ограничение — только живой звук.

— Да, подтверждаем, мы выступали живьем у Лаймы. Теперь что касается фонограммы в целом. Слушайте, тут надо в деталях разбираться. Есть телевизионный звук, который иногда не позволяет вообще сделать живое выступление, а если его делают, мы знаем случаи, когда его вырезают из программы, потому что это брак по звуку. И поэтому в этом случае, конечно, фонограмма спасает. А насчет живых концертов, да, я за «живаго», естественно. Если поешь не вживую, ты вообще не кайфуешь, мне кажется.

Руслан Тагиев со свежим номером "Комсомолки"Фото: Евгения ГУСЕВА

— Меня всегда интересовало, когда поет артист под фонограмму, это что, просто открывается рот, или ты поешь, но про себя, не в микрофон, он отключен?

— Вариантов множество, я вам честно скажу. Можно просто открывать рот, можно выключить микрофон, орать себе на здоровье, можно шептать... Телевизионные передачи снимаются под фонограмму, когда нет варианта. Ну бывает такое... Тоже мы проходили это. Есть даже вариант, когда прописывают такой вариант: в один дубль, как будто бы ты вживую поешь, ну вот прямо со всеми погрешностями, запускают его, и это тоже считается фонограмма. Но никто не подкопается, потому что: «О, блин, вон там он косячит чуть-чуть. Точно вживую». То есть даже есть такие варианты.

— Допустим, есть какая-то группа, предположим, которая весь концерт, два часа, поет исключительно под фонограмму. Как вы думаете, должны как-то депутаты вмешиваться и наказывать за фанеру?

— Не знаю, мне кажется, таких музыкантов накажет публика со временем, когда она поймет, что ее обманывают. Среди знакомых музыкантов появилась тенденция, что профессионалы, они стараются петь и вживую, и насыщают концерт и видеоконтентом, и свет с собой возят. При всех эти затратах глупо еще и под фанеру петь. Профессионалы и те, кто хочет все-таки иметь успех, они работают вживую. Но тем не менее есть другая нездоровая тенденция. Но она качает и заходит в народ. Вот сейчас почти все работают в так называемый дабл-трек. То есть идет фонограмма полная, человек поет сверху. Просто сверху. Вот как это расценивать? Он же все-таки вживую выступает? Но это качает, даёт более мясистое звучание.