Россия опять подросла. Но мигрантами

СЕГОДНЯ 16:43 2018-02-20T16:36:10+03:00

Рождаемость в России падает и рост жителей нашей стране обеспечили не сами россияне, а … мигранты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прогнозы демографов пока не сбываются. Население страны увеличивается. Но с рождаемостью надо снова поднажать

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Росстат отчитался — за 2017 год численность населения России увеличилась на 77,4 тысяч человек. И теперь в нашей стране живет 146,9 миллиона граждан. Это не так уж много — впереди нас по количеству населения 8 стран мира, включая такие небольшие как Пакистан, Нигерия, Бангладеш. Не говоря уже о Китае (там живет 1 млрд 388 млн. человек), Индии (1 млрд. 343 млн.) и США (326 млн.).

Радует хотя бы то, что население России не сокращается. Ведь многие демографы предсказывали, что на нашей 1/6 территории суши Земли вскоре останется жить лишь 120-130 миллионов. Эти мрачные прогнозы пока не сбываются. Но есть и ложка дегтя - на поверку, рост жителей нашей стране обеспечили не сами россияне, а … мигранты. В 2017 году в России родилось на 198 тысяч малышей меньше (всего 1 млн. 690 тыс.), чем в предыдущем. Правда, и смертность снизилась на 66 тысяч (до 1 млн. 824 тыс.). При этом страна приросла 212 тысячами мигрантов, натурализовавшимися в России.

Остается надеятся, что новые «пряники», которые пообещали россиянам с 2018 года в виде пособий за первого ребенка, льготной ипотеке семьям с детьми и продления материнского капитала подтолкнут народ заводить больше малышей.

Что б не было за державу обидно.

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