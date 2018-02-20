2018-02-20T17:20:07+03:00
Телевизор

Победитель «Синей птицы» снимется в продолжении сказки «Последний богатырь»

Начался кастинг участников на новый сезон популярного конкурса детских талантов
Ксения ПАДЕРИНА
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Канал «Россия 1» объявил о запуске особого сезона телеконкурса «Синяя птица».Канал «Россия 1» объявил о запуске особого сезона телеконкурса «Синяя птица».
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Канал «Россия 1» объявил о запуске особого сезона телеконкурса «Синяя птица». На сей раз это будет совместный проект с детским фильмом «Последний богатырь», который побил все рекорды кинопроката.

По задумке, участники «Синей птицы» отправятся в волшебную страну Белогорье — именно там происходит действие фильма. В состав жюри конкурса войдут Сергей Безруков и Елена Яковлева, которая, кстати, сыграла Бабу Ягу в сказке «Последний богатырь». В финале проекта победителю достанется особая награда: возможность сняться в продолжении фильма-сказки.

- Это очень весенняя и веселая история, которая порадует всех – и тех, кто любит «Синюю птицу», и тех, кому понравился «Последний богатырь», - говорит автор и ведущая телепроекта Дарья Златопольская. - А главное у нас невероятный главный приз. Это настоящая мечта - попасть в мир большого кино, в сказку. И конечно, было бы несправедливо лишить этого шанса тех детей, которые уже принимали участие в нашем конкурсе, запомнились зрителям. Поэтому в этом сезоне наряду с новыми искорками примут участие самые яркие участники трёх прошедших сезонов. Ребята подросли, изменились, многие из них стали настоящими артистами и выступают на самых важных сценах мира. Поэтому думаю, зрителям будет очень интересно встретиться с ними вновь.

Кастинг участников уже начался. Заявку можно отправить на сайте ptica.tv.

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