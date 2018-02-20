Что было бы с Россией и Украиной, если бы майдан проиграл...

СЕГОДНЯ 17:20 2018-02-20T18:18:17+03:00

На майдане заварили такую кашу, что вся страна расхлебывает до сих пор. Фото: Александр КОЦ

4 года назад в Киеве произошел госпереворот. Начался распад страны. Можно ли было его остановить?

Изменить размер текста: A A

ЯНУКОВИЧ ПРОМЕДЛИЛ С КОМАНДОЙ «ФАС!»

Грохот перестрелки за окнами нарастал, и я нехотя вылез из кровати, подойдя к окну. Рабочие дни в феврале 14-го в Киеве были ненормированные, спать приходилось урывками. А очередной видеорепортаж мы закончили перегонять в редакцию «Комсомолки» в Москву всего полтора часа назад. Но за окнами творилось что-то из ряда вон...

Январь 2014 года. Священнослужители между сотрудниками спецподразделения `Беркут` и оппозицией для предотвращения столкновений на улице Грушевского.Фото: Александр КОЦ

Я не сомневался, что это агония майдана. За последние пару дней силовики методично сжали расплескавшийся на весь центр Киева бушующий революционный океан до небольшой грязной лужицы вокруг сцены. И если бы не уловки с переговорами с лидерами майдана Тягнибоком-Яценюком-Кличко, бойцы «Беркута» без лишних церемоний зачистили бы площадь Незалежности. Но с командой «фас!» медлили.

Поэтому, когда утром 20 февраля на улице началась пальба, я решил, что команда эта наконец получена. Однако то, что происходило снаружи, не было похоже на зачистку. Майдан неожиданно перешел в наступление, вытесняя «Беркут» с площади. Сбегая по лестнице гостиницы «Украина» вниз, я наткнулся на людей с карабинами, но не придал этому значения. На улице уже было полно оружия, в основном охотничьего.

19 февраля 2014 г. Сотрудники специального подразделения `Беркут` с оружием представителей оппозиции в руках.Фото: Александр КОЦ

В фойе отеля оперировали раненых. Причем по характеру ранений можно было сказать, что стреляли с обеих сторон. Что меня тоже не насторожило - ведь не все на майдане были «ворошиловскими стрелками». А значит, могли случайно попасть и по своим... В тот день погибли около 70 человек, включая силовиков. И именно на последних решили повесить всех собак. Сегодня в деле о расстреле - пять подозреваемых. И все они - бывшие бойцы «Беркута».

СААКАШВИЛИ ВЫСЛАЛИ, ЧТОБЫ МОЛЧАЛ ПРО СНАЙПЕРОВ

Спустя 4 года после этой трагедии украинское следствие заказывает для экспертизы поиск пуль и их фрагментов в зданиях, прилегающих к майдану. И это не шутка - это свежие новости Украины. При этом игнорируются показания грузинских снайперов, которые приехали в те дни в Киев по приглашению активистов майдана.

20 февраля 2014 года. Вооруженные люди в масках ведут огонь по сторонникам оппозиции в ходе уличных боев.Фото: Александр КОЦ

Среди этих активистов были и нынешний спикер Верховной рады Андрей Парубий, и известный русофоб Владимир Парасюк, и ныне депутат Рады Сергей Пашинский. Именно последний, по словам свидетелей, поставлял грузинам оружие и отдавал приказ стрелять по толпе. Прямо из гостиницы «Украина». Стрелки вели огонь и в ту, и в другую сторону.

20 февраля 2014 года. Уличные бои на Институтской улице в Киеве.

Всю эту информацию участники расстрела готовы предоставить украинскому суду, который сейчас изо всех сил пытается повесить вину за кровь на предыдущих правителей Украины, уехавших под угрозой расправы из страны. Хотя в самой Украине есть живые участники тех событий. Например, экс-советник Михаила Саакашвили командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили. Его грузинские снайперы называют едва ли не главным координатором бойни. И, может быть, бывший президент Грузии мог бы пролить свет на обстоятельства гибели десятков человек.

20 февраля 2014 года. Жертва уличных боёв в центре Киева.Фото: Александр КОЦ

И вот ведь совпадение. Пока Михаил Саакашвили колесил по Украине, раскачивая лодку государственности, бегал по крышам и устраивал мини-майданы, никто не мог его депортировать. Но как только Саакашвили вызвали в суд «по делу о расстрелах на майдане» в качестве свидетеля, спецназ скрутил его и выслал из страны от греха подальше. Даже несмотря на то, что на Украине он обвинялся в подготовке госпереворота.

А МОГЛИ ОСТАТЬСЯ И С КРЫМОМ, И С ДЕНЬГАМИ

Но если бы тогда, 4 года назад, до стрельбы бы так и не дошло? Как сложилась бы судьба Украины, если бы победил Янукович, а не майдан? Ему бы явно пришлось идти на репрессивные меры. И отголоски неудавшейся революции наверняка раскатывались бы по западным областям. Но без внятных лидеров на длительное «продолжение банкета» рассчитывать вряд ли пришлось бы. А о лидерах майдана позаботились бы силовики. Как они сделали это с отмороженным националистом Сашко Билым. Но тогда на ближайших выборах Янукович вряд ли мог бы рассчитывать на успех.

А вот договорившись с оппозицией полюбовно, пусть даже и о досрочных выборах, Янукович продолжил бы попытки усидеть на двух стульях, получая кредиты и от России, и от Европы. И продолжая бойкую торговлю на обе стороны. Тогда нынешний экономический кризис Украина смогла бы пройти менее болезненно, ведь ее экономика в отличие от российской не завязана на нефть. А исторические экономические связи с Россией стабильно подпитывали бы страну. Не умерли бы совместные проекты в авиа-, космической и военной сферах, продолжали бы работать стоящие сегодня предприятия украинской оборонки.

Турецкий вал. Блок-пост отряда самообороны Крыма, 1 марта 2014 года.Фото: Александр КОЦ

Разумеется, Украина не лишилась бы своих территорий и избежала кровопролитной войны в Донбассе. Не пришлось бы унизительно закупать уголь в ЮАР и США, а российский газ под видом европейского качать из Европы. И еще неизвестно, с каким гандикапом подошел бы тогда Янукович к выборам, если бы отсутствие внятных европерспектив компенсировалось социальным благополучием. В конце концов основной электорат Януковича - это не про «безвиз и кружевные трусики». Заодно и самое работоспособное население, которое сейчас драит полы в Польше, оставил бы в стране.

Февраль 2015 года. Углегорск. Подразделения ДНР открыли гуманитарный коридор для горожан и организовали эвакуацию.Фото: Александр КОЦ

Февраль 2015 года, Ополченцы ДНР на танке.Фото: Александр КОЦ

ДЛЯ НАС ЭТО И ПРИВИВКИ, И ПРИБАВКА

Правда, Россия при таком раскладе не вернула бы себе Крым. И не получила бы такую мощную прививку от уличных протестов. «Хотите, как на Украине?» - звучит теперь в России по поводу любых митингов. И «как на Украине» не хочет никто.

"Русская весна" в Симферополе.Фото: Александр КОЦ

28 февраля 2014 года. "Вежливые люди" в Симферополе.Фото: Александр КОЦ

Конечно, за свою позицию России пришлось платить по санкционному счету. Но санкции, по оценкам экспертов, на уровне жизни россиян сказываются не в первую очередь. Основной вклад (до 70 - 75%) в падение доходов в России внесло падение цен на нефть.

Зато благодаря санкциям мы наконец повернулись лицом к своему производителю.

- Сначала мы сделали программу по всем изделиям, которые шли с Украины, - рассказывал в интервью «КП» вице-премьер Дмитрий Рогозин. - В основном это были старые советские технологии. Мы их замещаем с высокой модернизацией. Вторая программа была по странам НАТО и Евросоюзу, когда они ввели санкции. Мы предполагали, что они ударят по станкостроению. Хорошо, что вовремя развернули собственное производство начиная с 2012 года. Мы успели.

В конце концов и до элит постепенно доходит, что закадычных друзей у нас на Западе на поверку нет. А значит, надо делать выбор - возвращаться в Россию вместе с капиталами или продолжать кормить Европу с Америкой, рискуя остаться без денег.

Впрочем, было бы лукавством утверждать, что украинский майдан Россия смогла обратить себе на пользу. Есть потери, которые никак нельзя записать в плюс. Четыре года в Донбассе гибнут люди, а в лице Украины мы нажили себе врага, кажется, на долгие годы. Конца русофобии в Киеве пока не видно. Если и есть сегодня голос разума на Украине, то подать себя он попросту боится. И на этом фоне объятия украинского и российского спортсменов на олимпийском пьедестале в Южной Корее выглядят как вызов. Как иллюстрация того, что здравый смысл еще существует, а значит, и надежда на примирение.

Как изменилась жизнь украинцевФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как Украина рубит связи с Россией

Украинские власти продолжают методично рвать ниточки, связывающие их страну с Россией. В Верховной раде уже зарегистрирован законопроект, фактически запрещающий говорить на работе по-русски. Это касается всех чиновников, военных, врачей, учителей и даже журналистов. «Нарушителей», заговоривших не на державном - украинском, обещают штрафовать либо лишать свободы до 3 лет (подробности)