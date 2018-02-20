В Москве обсудили будущее сирийских и иракских курдов

20 Февр. 23:00 2018-02-20T23:11:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Одной из ключевых тем 2-го дня мероприятия стал курдский вопрос. Этот многомиллионный народ вот уже много десятилетий не вылезает из войн, ведя борьбу за образование собственного государства. Но для России важно то, что без курдов вряд ли удастся разрешить сирийский кризис. Во-первых, потому что они контролируют практически весь север страны, а во-вторых, потому что над ними взяли шефство США - главный соперник России на Ближнем Востоке, о чем кстати неоднократно было сказано во время конференции.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ВЗГЛЯД НА КУРДСКИЙ ВОПРОС

Примечательно, что спикер от Израиля плавно перешел от прав курдов Сирии и Ирака к сирийско-израильскому конфликту вокруг спорных территорий.

- Есть много аспектов, которые сближают курдов и израильтян, - начал президент Иерусалимского Центра по связям с общественностью, экс-гендиректор МИД Израиля Дори Голд - Мы сочувствуем иракским курдам. Но при этом мы неприемлем угрозу нарушения территориальной целостности Турции. Очень важно, чтобы РПК (Рабочая партия Курдистана - признана террористической организацией во многих странах мира включая ЕС - Ред.) не получала помощь из Сирии или Ирана.

Кстати о Сирии. Правительство там с какой-то стати решило отозвать гражданство у не арабского населения на севере страны. Мы категорически против этого. Мы также занимаем жесткую позицию по сотрудничеству Дамаска и Тегерана. Израиль против того, чтобы Сирия превращалась в сателлита Ирана, представляющего угрозу нашему государству.

Также важно подчеркнуть, что Голанские высоты останутся под суверенитетом Израиля (эта территория была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года - Ред.). Вы должны понимать, что когда аннексируют территорию во время агрессии - это нарушение. Но мы оборонялись. И это совсем другое дело.

ИРАКСКИЕ КУРДЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

- Нам не дают возможности участвовать в жизни государств, в которых мы живем столетиями, - сказал старший советник президента Иракского Курдистана Масуда Барзани Хемин Хаврами. - У курдов нет прав. Нас воспринимают, как людей второго сорта - как горный народ, неспособный управлять собой. Во время Саддама Хусейна проводились этнические чистки. Против нас использовали химическое оружие. Я до сих пор помню его запах. Несмотря на это, мы постоянно пробовали стать частью Ирака, пробовали заслужить право быть как все. Хотя это право должно было быть у нас по умолчанию.

С 2005 до 2014 год мы наблюдали многочисленные нарушения конституции. Несмотря на договоренности относительно нашего статуса, 55 статей конституции были нарушены. 12 статей вообще не были исполнены.

В конце концов мы решили, что единственным выходом для нас может стать референдум о независимости. Вы все видели его итоги - 93% сказали «да». Но с этим не согласились ни Багдад, ни Анкара, ни Тегеран - никто. Хотя иракские курды доказали, что они - фактор стабильности в регионе. Без нас ИГИЛ до сих пор был бы в Мосуле.

У нас нет панкурдской повестки. Мы действуем исключительно в рамках и в интересах Иракского Курдистана. И мы будем продолжать диалог с Багдадом. Мы будем и дальше вместе противостоять терроризму.

Еще один выступающий, журналист Нир Розен, высказал идею о переименовании Сирии в угоду курдам.

- «Сирийская арабская республика» - это анахронизм. Должна быть «Сирийская республика» - страна для всех. Не только для арабов, но и для курдов.