2018-02-21T01:11:29+03:00
В мире

МИД РФ о бое с американцами под Дейр-эз-Зором в Сирии: Есть раненые - несколько десятков

Сейчас пострадавшим гражданам России оказывается медпомощь в наших больницах
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. ФОТО Артем Коротаев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. ФОТО Артем Коротаев/ТАСС
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Российские дипломаты дали новый комментарий о событиях в Сирии, где в начале февраля произошло столкновение с участием частных военных компаний (ЧВК). Напомним, две недели назад американская авиация и артиллерия обстреляли колонну сирийских правительственных сил, которые пытались занять нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор. Среди сирийских военных были и граждане нашей страны. После происшествия в интернете развернулось истеричное обсуждение - будто бы в том бою было «уничтожено 600 российских «солдат удачи». Следом выступили западные СМИ - правда, с куда более скромными цифрами: якобы убиты 100 - 200 россиян.

- Погибших не четыреста. Не сто. Не двести. И не десять, - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Имело место боестолкновение, обстоятельства которого сейчас выясняются. Речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России, - заявила дипломат на брифинге для журналистов 15 февраля.

А вчера МИД выступил с уточняющим комментарием:

«В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие РФ, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые - их несколько десятков. Насколько нам известно, они проходят лечение в российских медучреждениях».

После произошедшего многие эксперты выступили с комментариями: нужно как можно быстрее легализовать частные военные компании.

— Люди из российских ЧВК во всех смыслах находятся в «серой зоне», - говорит правозащитник, член Ассоциации юристов России Роман Ардыкуца. - Поэтому когда произошла атака на российских «солдат удачи» мы просто не знали, как реагировать. Но погибшие бойцы ЧВК, по сути, являются такими же солдатами нашей страны, как и представители регулярной армии. Все они выполняют важную миссию по поддержке наших союзников — законного правительства Сирии. Но сейчас такие «частные солдаты» находятся вне правового поля, теоретически их даже можно предать суду по статье российского уголовного кодекса - «Наемничество». Поэтому принятие закона о ЧВК наконец-то позволит нам называть вещи своими именами. Более того, при наличии законодательной базы мы можем предусмотреть и меры соцподдержки людей, которые рискуют жизнью ради геополитических интересов страны: например, личные пенсии или пособия для родственников в случае утраты кормильца.

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Эта история как очередной эпизод многолетней сирийской бойни прошла по касательной информационного пространства в минувший четверг. Американское командование сообщило, что отразило «неспровоцированную атаку» со стороны правительственных сил Сирии: «Военнослужащие стран - членов коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих вместе с партнерами из курдских Сирийских демократических сил (СДС) во время нападения, которое произошло в населенном пункте Хушам, в 8 км к востоку от согласованной линии соприкосновения в бассейне реки Евфрат» (подробности)

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