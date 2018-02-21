В Тимирязевской академии прогремел салют в честь 23 февраля

СЕГОДНЯ 02:40 2018-02-21T02:47:43+03:00

Ректор РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Галина Золина вместе с ветеранами возложила цветы к памятнику павшим защитникам Отечества. Фото: timacad.ru.

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Несколько поколений тимирязевцев – ветераны, студенты военной кафедры и сотрудники вуза - собрались накануне 23 февраля, чтобы почтить память павших героев войны. В честь Дня защитника Отечества в Историческом парке академии прогремел праздничный салют. Всем гостям праздника у входа в парк дарили красные гвоздики – символ памяти и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Участники акции почтили минутой молчания погибших защитников и под залпы орудий возложили цветы к памятнику тимирязевцам – героям Великой Отечественной войны.

- В этом году исполнилось 100 лет со дня принятия декрета о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии, - напомнила ректор Тимирязевской академии Галина Золина, приветствуя участников торжественной встречи. - Старшее поколение и наши ветераны, жизнь которых была служением Отечеству, помнят этот праздник как День Советской Армии и Военно-морского флота. Он всегда был одним из самых почитаемых в нашей стране. С ним связаны не только память и уважение к героям, защищавшим страну в военную годину. В этот день поздравляли и молодых ребят, прошедших службу в армии или только готовившихся к важной миссии — стать защитниками Родины. Мы считаем себя богатыми наследниками, потому что рядом с нами ветераны, чьими современниками нам выпала честь быть.

. Участники акции почтили минутой молчания погибших героев. Фото: timacad.ru.

В РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева есть военная кафедра, по окончании которой студентам присваивается звание офицеров. В академии готовят кадры для бронетанковых и автомобильных войск:

- Тимирязевка выпускает специалистов автомобильного профиля, - говорит начальник военной кафедры полковник Александр Ивлев. - Уверены, что наши выпускники всегда смогут защитить нашу страну. Сегодня ребята выполняют свой долг в Сирии, предотвращают намерения международных агрессоров, укрепляют авторитет стран нашего содружества.

Тимирязевцы под залпы орудий возложили цветы к памятнику героев Великой Отечественной войны. Фото: timacad.ru.

Все ветераны получили в этот день продуктовые подарки, а после праздничной встречи их ждало чаепитие в недавно отремонтированной столовой 27-го корпуса. Старейшие сотрудники Тимирязевской академии по достоинству оценили комфортные условия для жизни и учебы, созданные для студентов по инициативе ректора Галины Золиной. Теплая атмосфера праздника сделала эту встречу особенно душевной.

- Первый раз так торжественно проходит День защитника Отечества! Спасибо Галине Дмитриевне за такой праздник! – поблагодарил Анатолий Михайлович Кашкин, работающий в академии с 1965 года.