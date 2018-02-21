2018-02-21T09:53:47+03:00
Общество

Новая модель аттестации педагогов: за или против?

Измененная процедура аттестации может обернуться дополнительной "бумажной нагрузкой" для учителей
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Альтернативный вариант аттестации педагогов уже действует в МосквеАльтернативный вариант аттестации педагогов уже действует в МосквеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России обсуждается новая система аттестации учителей. По этой модели, оценивать педагогов будут по единым материалам, разработанным на федеральном уровне. Например, учителям нужно будет справиться с двумя видами задач.

Первая – это задача на профессиональные навыки и умения, которая решается заочно в течение нескольких дней. Вторая – это диагностическая работа, на которую отводится 4 часа.

Однако, у экспертов такая модель аттестации вызывает сомнения.

- Заочное решение профессиональной задачи никогда не даст 100% уверенности, что учитель эту задачу решил сам. А значит, этот показатель заведомо необъективен, – отмечает председатель Столичной Ассоциации экспертов Владимир Лазарев.

Еще один критерий аттестации – знание преподаваемого предмета.

- По нашему мнению, лучший вариант диагностической работы – это уже проверенная на практике диагностика в формате ЕГЭ для учителя, которая, с одной стороны, даст возможность актуализировать предметные знания педагога, с другой стороны, позволит учителю побывать в роли выпускника, сдающего ЕГЭ, оценить ситуацию и использовать приобретенный опыт в своей работе по подготовке выпускников к экзаменам, - говорит Владимир Лазарев.

Есть вопросы и по самой процедуре новой аттестации. В таком виде она потребует от учителей больших временных затрат, а значит, пойдет в ущерб их основной работе – обучению детей. Кроме того, для проверки заданий понадобится сформировать пул экспертов, обучение и аккредитация которых влечет за собой дополнительные финансовые расходы из бюджета региона. Более того, новая модель аттестации учителей не вписывается в правовое поле – в законе "Об образовании в РФ" уже предусмотрена соответствующая процедура.

Альтернативный вариант аттестации педагогов уже действует в Москве. Это качественно иная модель, основанная на понятных показателях, которые легко измерить. Московская модель аттестации отражает динамику результатов учеников, а не количество дипломов учителя и его свидетельств о повышении квалификации. И самое главное – эта система не отвлекает педагогов от основной работы и мотивирует его на качественную работу в интересах детей.

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