Разработчики Boston Dynamics опять издеваются над роботом: мешают робособаке открыть дверь

СЕГОДНЯ 10:59 2018-02-21T11:03:42+03:00

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12 февраля компания Boston Dynamics показала обновленную версию роботизированной собаки SpotMini. Разработчики встроили ей механическую руку, с помощью которой она может открывать двери. 20 февраля они опубликовали еще один ролик, в котором показали, как мешали роботу добиться поставленной задачи.

В видео под названием “Испытание на прочность” инструментом насилия над SpotMini выступили хоккейная клюшка и “поводок”. Один из разработчиков всячески мешал робособаке открыть дверь. Но несмотря на препятствия, SpotMini успешно добился своей цели.

Testing Robustness.

В 2016 году Boston Dynamics выпустила видеоролик, в котором разработчик уже использовал хоккейную клюшку, чтобы толкать робота-гуманоида Atlas. Тогда компания впервые опубликовала предупреждающую надпись в описании к видео: “(Примечание: это тестирование не вредит роботу.)”.