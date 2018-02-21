2018-02-21T11:03:42+03:00
Наука

Разработчики Boston Dynamics опять издеваются над роботом: мешают робособаке открыть дверь

Что осталось за кадром тестирования модели SpotMini [видео]
Григорий ПУШКАРЁВ
Поделиться:
SpotMini успешно добился своей целиSpotMini успешно добился своей целиФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

12 февраля компания Boston Dynamics показала обновленную версию роботизированной собаки SpotMini. Разработчики встроили ей механическую руку, с помощью которой она может открывать двери. 20 февраля они опубликовали еще один ролик, в котором показали, как мешали роботу добиться поставленной задачи.

В видео под названием “Испытание на прочность” инструментом насилия над SpotMini выступили хоккейная клюшка и “поводок”. Один из разработчиков всячески мешал робособаке открыть дверь. Но несмотря на препятствия, SpotMini успешно добился своей цели.

Testing Robustness.

В 2016 году Boston Dynamics выпустила видеоролик, в котором разработчик уже использовал хоккейную клюшку, чтобы толкать робота-гуманоида Atlas. Тогда компания впервые опубликовала предупреждающую надпись в описании к видео: “(Примечание: это тестирование не вредит роботу.)”.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку «Наука», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Большинство жителей стран-лидеров ЕС не считает Россию частью Европы
Эксперт прокомментировал заявление Госдепа о сорванных российских контрактах на 3 млрд долларов
Популярный писатель-фантаст Андрей Круз умер после продолжительной болезни
Представитель генсека ООН: в Сирии за два дня погибли более сотни человек
"Яндекс" запустил сервис поминутной аренды автомобилей
Япония планирует увеличить закупку истребителей F-35A
В Госдуму хотят внести законопроект о безотзывном вкладе
Трамп распорядился законодательно запретить устройства, повышающие скорострельность гражданского оружия
Российская делегация заявила, что отвергает системное употребление мельдония керлингистом Крушельницким
Правительство утвердило перечень 30 госуслуг, предоставляемых в МФЦ по принципу "одного окна"
СМИ: Борис Джонсон охарактеризовал ситуацию вокруг Brexit как «бардак»
Королева Великобритании приобрела в аренду участок земли в центре Киева
Екатерина Андреева: Мое время закончиться не может
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу на Олимпиаде с мировым рекордом
Климкин: Безвизовый режим с ЕС привел к оттоку населения с Украины
Фигуристка Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде
Делегация КНДР в последний момент отказалась от встречи с Пенсом в Сеуле
Россиянка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде
Пользователей соцсетей озадачила форма конькобежек из США
Крушельницкий заявил, что не употреблял мельдония намеренно
Погода в Москве 21 февраля будет облачной с прояснениями, местами пройдет снег
Лондонский "Челси" сыграл вничью с "Барселоной" в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов
Население Украины сократится вдвое к концу этого столетия
Глава ФИФА: Россия готова к проведению ЧМ-2018 на 99%