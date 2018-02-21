Школьников, которые открыли остров в Арктике, возьмут в экспедицию военные картографы

СЕГОДНЯ 15:10 2018-02-21T18:02:50+03:00

Летом 2018 года ведомство запланировало экспедицию, в ходе которой продолжатся начатые военными гидрографами в 2015 году исследования островов Фото: сайт Роскосмоса.

Изменить размер текста: A A

Гидрографическая служба Северного Флота ВМФ России подтвердила материалы по новому острову в Арктике, которые предоставила Молодежная межрегиональная проектная группа “Рискат”, работающая при поддержке Роскосмоса. Летом 2018 года двух школьников из Подмосковья, открывших объект, ждет участие в экспедиции с военными картографами.

13 февраля Роскосмос опубликовал новость о том, что школьники Артем Макаренко (14 лет, город Дедовск) и Валерия Саенко (15 лет, Химки) обнаружили в архипелаге Новая Земля новый кусок суши между островом и ледником Вилькицкий . До этого подростки почти год следили за изменениями ледников по российскому спутнику “КАНОПУС-В”, а также иностранным “Landsat-7/8” и “Sentinel-1/2”. После открытия проектная группа “Рискат”, в которой занимались школьники, подала документы о регистрации нового географического объекта в Русское географическое общество.

Минобороны официально признало новый объект, который подростки нашли по снимкам со спутниковФото: сайт Роскосмоса.

На данный момент Гидрографическая служба Северного Флота ВМФ России подтвердила приоритет в открытии нового географического объекта у участников группы “Рискат”. Летом 2018 года ведомство запланировало экспедицию, в ходе которой продолжатся начатые военными гидрографами в 2015 году исследования островов у ледника Вилькицкий южный. В состав экспедиции войдут и авторы географического открытия – Артем Макаренко и Валерия Саенко.

Размер открытого острова в Арктике невелик - всего около 0,2 квадратных километра. Артем и Валерия предложили назвать объект “Ламантин”, поскольку он “очень похож складками и силуэтом на это морское животное”.