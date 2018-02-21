Халявщики на Олимпиаде-2018: как неподготовленные спортсмены попадают на Игры

СЕГОДНЯ 15:29 2018-02-21T15:56:23+03:00

Майкл Эдвардс буквально влетел в историю Олимпиад. Неуклюжий, плоховидящий британец с детства мечтал прыгать с трамплина. И даже попал на Зимние игры в Калгари в 1988 году, установив рекорд страны для летающих лыжников. При этом регулярно занимал последние места на соревнованиях. Просто потому, что в Великобритании других прыгунов не было. Его боялись соперники, точнее, боялись, что он разобьется во время прыжка. Избегали товарищи по сборной. Но он стал «Эдди Орлом» и героем кино, а их никто и не помнит. А также причиной того, что МОК ужесточил правила участия в Олимпийских Играх. Нужно было обязательно попасть в топ- 50 мирового рейтинга или в тридцатку на отборочных соревнованиях. Но, оказывается, и на старуху бывает проруха: нет таких правил, которые нельзя обойти.

Майкл Эдвардс буквально влетел в историю ОлимпиадФото: EAST NEWS

Девушка из Кремниевой долины

33-летняя американка Элизабет Суэйни - девушка не промах. Окончила Гарвард, работала в Кремниевой долине, на выборах губернатора Калифорнии в свое время спорила за голоса избирателей с Арнольдом Шварценеггером. А 8 лет назад увлеклась лыжами и фристайлом. Сначала пыталась выступать под флагом Венесуэлы. А в 2016-м году пристроилась в сборную Венгрии, которой выделено немало олимпийских квот, а вот занимать их было некем. При этом венгры потом утверждали, что никогда не видели Суэйни в лицо. Осталось за малым: не нарушить олимпийские правила.

33-летняя американка Элизабет Суэйни - девушка не промахФото: REUTERS

Элизабет выход нашла. Просчитала с математической четкостью, как компьютер. Попасть в тридцатку - не вопрос. Женский лыжный хаф-пайп — соревнования не самые популярные. Поэтому на отдельные этапы не набиралось и тридцати девушек. Вот туда-то и заявлялась Суэйни. Чисто выполняла свою любительскую программу: она просто каталась по желобу, даже не пытаясь исполнять самые простенькие прыжки, а если кто-то падал - и вовсе оставалась не последней. Ездила за свои деньги. Часть средств собирала краудфандингом. Так Элизабет и попала на Олимпиаду. От предпоследнего места на Играх ее отделила уйма баллов, зато теперь Суэйни может рассказывать, что участвовала в Олимпиаде. Пусть ее и назвали в соцсетях «худшим олимпийцем в истории». Венгры же после этого решили ужесточить критерии отбора, чтобы вновь не стать посмешищем.

Женский лыжный хаф-пайп — соревнования не самые популярные. Поэтому на отдельные этапы не набиралось и тридцати девушек. Вот туда-то и заявлялась СуэйниФото: REUTERS

С велосипеда — на лыжи

43-летний мексиканец Герман Мадрасо в гонке на 15 километров на финише проиграл предпоследнему месту тоже прилично - полторы минуты. Зато финишировал с флагом и удостоился рукопожатия олимпийского чемпиона Дарио Колоньи. Зимними видами спорта он увлекся всего два года назад. А где, спросите, написано, что этому нужно посвятить всю свою жизнь? До этого в спортивной карьере мексиканца был лишь триатлон. Его кумир — перуанец Роберто Карселен, который в 40 лет встал на лыжи и участвовал в двух Олимпиадах, в том числе, и в Сочи. Он лично благословил Мадрасо на авантюру. Тот продал велосипед и встал на лыжи. И за два года выполнил нужный норматив. Вот я и думаю, может, и мне стоит заявиться за какую-нибудь сборную Сент-Киттса и Невиса. В школе у меня был разряд по лыжам. Тренироваться - есть где. Скину пару лишних кило — и вперед на следующие игры в Токио.

Герман Мадрасо на финишеФото: REUTERS

Пела скрипка ласково и нежно...

На Играх в Сочи главной звездой на горнолыжных склонах стала скрипачка Ванесса Мэй. Нет, не потому что выступила там с концертом, она участвовала в соревнованиях по слалому под флагом Таиланда. Заняла последнее место, не упала и заявила, что исполнила мечту детства. На недоуменный вопрос, как ее допустили до Игр, отвечала, что прошла квалификацию. Потом, правда, выяснилось, что для этого ей пришлось пойти на подлог. Результаты ее стартов оказались фальшивыми. Скрипачку дисквалифицировали, а судьям, помогавшим ей, запретили работать на любых стартах.