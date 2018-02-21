Избавившаяся от наркозависимости Алеся Кафельникова показала обнаженное фото и новую татуировку

СЕГОДНЯ 16:34 2018-02-21T17:18:51+03:00

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Больше двух месяцев модели и дочери известного теннисиста Алеси Кафельниковой не было в соцсетях, а когда в ее инстаграме вновь появились ее фотографии, она призналась, что пережила непростой период. Чуть позже это же она подтвердила в интервью Tatler, где рассказала, что все слухи о ее наркозависимости оказались правдой. Она прошла лечение, поборола депрессию и даже помирилась с отцом, который пытался как мог вытащить ее из этого ада. Сейчас красавица с головой погрузилась в работу и, судя по Instagram девушки,предложений о у нее достаточно. Леся часто публикует снимки из различных фотосессий. Многие из которых бывают очень откровенными.

Так, накануне Алеся опубликовала снимок, где позирует топлес, прикрыв грудь рукой. Поклонники тут же отметили изящную фигуру модели, а также ее новую татуировку в виде лисы. Они же предположили, что этого животное для тату было выбрано не случайно, девушка снова влюблена.

kafelnikova_a Happy - B - Day, Dad @yevgenykafelnikov

«Проснулась сегодня в тёплых объятиях, до сих пор не могу прийти в себя. Второй год уже мое 14 февраля — незабываемое», — написала Леся в День святого Валентина у себя в твиттере. Модель также намекнула, что ее новый бойфренд называет ее «лисенком». «Для меня ты всегда была моим „лисёнком“ и именно тебя мне почему-то больше всех хотелось защитить от всего этого мира, а в особенности от себя», — процитировала Леся возлюбленного.

Напомним, после расставания с рэпером Pharaoh (Глеб Голубин) Алеся впала в депрессию. «Это был последний удар. Полтора часа я пыталась все объяснить, но Глеб просто ушел спать в другую комнату. Я осталась одна. Боль разрывала меня. Употребить было нечего. Я как будто на автомате пошла в ванную и разрезала себе руку до кости», — рассказала модель в недавнем интервью.

Сам рэпер заявил, что все рассказы ее бывшей девушке – плод ее воображения. И он бы не хотел больше обсуждать «не очень здоровые фантазии» Кафельниковой.

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