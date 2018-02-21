Оборот рыбной отрасли вырастет до 325 млрд рублей

СЕГОДНЯ 17:30 2018-02-21T22:54:46+03:00

Представители оргкомитета в преддверии VI Всероссийского съезда рыбаков рассказали об основных показателях отрасли, о программе форума и поделились прогнозами на 2018 год

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К настоящему времени на Съезд зарегистрировались более 300 делегатов от отраслевых предприятий и профессиональных ассоциаций из разных регионов России. 36 человек выразили желание выступить с докладами. Еще около 100 человек из числа представителей федеральных и региональных органов власти приглашены на Съезд в качестве гостей. Среди них - заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, представители комитетов Государственной Думы. Также впервые в истории отраслевых съездов ожидается участие представителя Федеральной налоговой службы России.

- Одна из основных задач Съезда - увидеть и услышать позицию регуляторов: Правительства, министерств, ведомств, депутатов, сенаторов, - сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Также он подвел предварительные экономические итоги 2017 года для рыбной отрасли и сделал прогноз на 2018 год. Цифры в целом радуют. Общая выручка у рыбаков в прошлом году составила 310 млрд рублей.

- Это плюс 20 млрд по сравнению с прошлым годом. Значит, что отраслевая выручка выросла на 7%.В прошлом году выплаты по налогам и сборам выросли до 42 млрд рублей, отраслевая прибыль увеличилась с 83 млрд рублей до 84 млрд и в этом году останется примерно на том же уровне. Оборот рыбной отрасли по итогам 2018 года может вырасти на 2-3% - до 320-325 млрд рублей, а выплаты по налогам и сборам до 45 млрд, - озвучил итоги и прогнозы президент ВАРПЭ.

Кроме того, по его словам в 2018 году не следует ожидать большого роста объемов импорта рыбной продукции. Если в 2017 году импорт увеличился на 50 тысяч тонн за счет скумбрии и селедки, в этом году вылов этих видов водных биоресурсов растет, и россиянам будет достаточно отечественной рыбы. В целом о цифрах общероссийскому вылову и вылову по отдельным видам водных биоресурсов более детально на Съезде расскажет руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Главная проблема: пока рыба едет к покупателю, ценник на нее увеличивается втрое. Но вот парадокс. Отпускные цены, по словам Зверева, наоборот, уменьшаются последние 1,5 года.

- С середины 2016 года цены на сельдь, причем не только тихоокеанскую, но и атлантическую падают. Цены на горбушу после скачка 2014-2015 года пошли вниз, потом был скачок, но сейчас они опять заморозились. Идет рост только по треске, но это связано с тем, что общемировой уровень ее отлова снизился.

Председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Круглов больше говорил о наболевшем. Его волнует вопросы ростом цен - притом, что в год отрасль добывает почти 5 млн тонн рыбы.

- И это после того, как в свое время мы свалились до 2,5 млн. Только после Госсовета 2008 года, который прошел в Астрахани, мы за четыре года увеличили добычу на 1 млн тонн, - сказал профсоюзный лидер.

Что нужно, чтобы в рыбное хозяйство шли инвестиции? Герман Зверев убежден, что, в первую очередь, сохранение базовых принципов законодательства по рыболовству, которые обеспечивают горизонт планирования для предприятий.

- Как только это разрушается, как только предприятие начинает размышлять о горизонте в 1-2 года, а не 10-15 лет, тогда инвестиции заканчиваются. Вторая важная вещь - система налогового регулирования в рыбной области, которая должна поддерживать инвестиции. Для этого необходимо предусмотреть в ряде налогов соответствующий порядок амортизации. В прошлом году инвестиции в рыбную отрасль пошли в рост - 14 млрд в 2017 году. Резко уменьшился такой показатель в балансе, как долгосрочные финансовые вложения, которые предприятия держат на депозите. Они снизились с 38 до 22 млрд рублей. Значит, во что-то вкладывают, - уверен Герман Зверев.

С ним согласен и второй спикер. По мнению Владимира Круглова, никто не будет строить суда, тем более крупнотоннажные, если не будет понятно, выиграет ли он аукцион или нет, выйдет на лов или нет.

- Если закрепят квоты на 15 лет, то тогда у любого хозяйственника найдется возможность строить суда. Дано дополнительное время не только хорошо поработать, но и получить новые доходы. А это зарплаты работников, поступления в социальные фонды, - считает Круглов.

С лета 2016 года в федеральном законе существует норма - порядка 600 тысяч тонн водных биологических ресурсов выделяется из общего объема квот и привязывается к конкретным инвестиционным проектам. Так называемые квоты под киль. Это своеобразная премия для тех предприятий, кто будет строить суда на наших верфях. Беспрецедентная ситуация, никто такого в мире еще не делал.

- Первый этап уже прошел. На Северном бассейне инвестиционные квоты почти распределены. На Дальнем Востоке еще осталось распределить около 130 -150 тысяч тонн минтая и сельди. Очевидно, это произойдет в текущем году. Кроме того, инвестквоты будут распределяться и под строительство рыбоперерабатывающих предприятий. Один из сахалинских проектов представят в сентябре этого года. А на Камчатке - на побережье Охотского - планируется строительство девяти заводов по переработке минтая и сельди. Из них пять - в высокой степени проработки. На Северном бассейне речь идет о нескольких фабриках по обработке трески. Под стимулирование береговых заводов выделено 120 тысяч тонн минтая и сельди и около 40 тысяч тонн трески. Это та свеча зажигания для этих производств, которая должна сработать, - сообщил президент ВАРПЭ.

Напомним, IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ пройдет в Москве 26 февраля. Это коллективное отраслевое собрание представителей всех рыбопромышленных регионов России по актуальным вопросам жизнедеятельности отрасли, взаимоотношений с регуляторами и защиты социальных и трудовых прав работников. Предыдущий съезд работников рыбного хозяйства состоялся в Москве в феврале 2012 года после десятилетнего перерыва. Тогда он собрал более 600 участников из разных регионов России.