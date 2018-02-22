Мнение судмедэкспертов: Правду о деле врача Елены Мисюриной мы узнаем только после эксгумации погибшего пациента

СЕГОДНЯ 01:02 2018-02-22T01:10:50+03:00

Судебно-медицинские эксперты: Вина Мисюриной не доказана. Заведующий кафедрой судебной медицины Национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Евгений Кильдюшов и его коллега судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов уверены, что вина Елены Мисюриной не доказанаНаталья ВАРСЕГОВА

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Врач-гематолог Елена Мисюрина, по мнению следствия и суда, виновна в смерти пациента - 51-летнего Александра Бобкова. По материалам обвинения, при проведении трепанобиопсии (прокол специальной иглой подвздошной кости для забора костного мозга) доктор случайно проколола Бобкову два крупных кровеносных сосуда. Эта процедура была необходима для того, чтобы исключить или подтвердить злокачественное заболевание крови.

Из-за врачебного прокола у Бобкова началось внутреннее кровотечение. Прокол сделали утром, а уже вечером Бобков обратился в частную клинику «Медси» с жалобами на боль в правом боку. Пациента прооперировали и через два дня он скончался.

Мисюрину приговорили к двум годам тюрьмы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».

Это вызвало большой резонанс, на защиту врача-гематолога поднялось все медицинское сообщество. Тогда суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Тем временем, адвокаты Мисюриной подали апелляцию.

Накануне в "Комсомольской правде" вышло расследование этой резонансной истории от моей коллеги Ульяны Скойбеды. Ульяна поговорила с родственниками погибшего Александра Бобкова, изучила имеющиеся у них на руках документы и пришла к выводу, что именно действия врача Мисюриной по неосторожности привели к смерти пациента, поэтому и приговор суда можно считать справедливым.

После выхода этого расследования со мной связались судебно-медицинские эксперты, у которых свой взгляд на эту трагедию

ВИНА НЕ ДОКАЗАНА

Заведующий кафедрой судебной медицины Национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Евгений Кильдюшов (ЕК) и его коллега судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов (ЭТ) уверены, что вина Елены Мисюриной не доказана. Так же как и не доказана вина медиков частной клиники, где был прооперирован Александр Бобков.

ЕК: Трепанобиопсия - слепая процедура. Врач вводит иглу в кость и берет пункцию. С одной стороны, отработанная манипуляция, но если у пациента есть аномалия расхождения артерий и других кровеносных сосудов, то вероятен прокол сосудов и смертельный исход. Однако тот протокол патологоанатомического исследования, на основе которого строилось обвинение, на самом деле очень скупой. В нем плохо описана ситуация.

- А где проводилось вскрытие Бобкова? Защитники Мисюриной говорят - в «Медси», родственники погибшего - в ГКБ имени Пирогова.

ЭТ: Адрес, указанный в протоколе, Мичуринский проспект, 56.

- Поиск в Интернете выдает, что это и городская клиническая больница № 3 в Раменках, и департамент семейной медицины «Медси». Полагаю, что и операция, и вскрытие проводились специалистами частной клиники на базе городской больницы, - рассуждаю я.

ЭТ: Может быть, но мы видим в протоколе патологоанатомического исследования только адрес. Проводил вскрытие патологоанатом Мартинович А.И.

СКУПОЙ ПРОТОКОЛ

- Допустим, Мисюрина повредила пациенту сосуд при трепанобиопсии. Но как она могла этого не заметить?

ЕК: Повторюсь, это слепая манипуляция. Если кровотечение развивалось именно по ее вине, то оно было постепенным. Пока не достигло критической массы. Но что мы видим по копиям медицинских документов? С утра Бобкову сделали пункцию. После нее он чувствует себя средне. К вечеру ему становится хуже, и он обращается в «Медси» с подозрением на острый аппендицит. Там ему делают компьютерную томографию брюшной полости малого таза, с ее помощью находят обширное кровотечение и во время операции перевязывают поврежденные сосуды. После перевязки кровотечение должно остановиться. Дальше врачи проводят лечение для поддержания жизненных сил пациента, которому должно стать лучше, потому что источник кровопотери ликвидирован. Но он умирает.

- О чем это говорит?

ЭТ: О том, что неизвестно, насколько адекватно проводилось это лечение. Выяснять это нужно было еще во время следствия. Тем более, что в «Медси» Бобков поступил с неплохими показателями. Гемоглобин - 130, давление - 110 на 70, пульс - 70. Ухудшение его состояния наблюдается позже.

Александр Бобков, согласно решения суда погибший по вине врача Мисюриной.

- Вы говорили, что протокол исследования - очень скупой. Что это значит?

ЕК: В нем достаточно лаконично написано следующее. «В малом тазу с продолжением направо забрюшинного пространства обнаружены кровяные сгустки до 800 мл в объеме. Жировая клетчатка с кровоизлиянием. На ветвях внутренней подвздошной артерии и тазового венозного сплетения справа лигатура (перевязка, - Ред.)». И все. Не описаны поврежденные сосуды, не указана локализация повреждений. Непонятно, какие сосуды были перевязаны. Не указано, какое именно венозное сплетение повреждено. На мой взгляд, исследование некорректное и проведено не до конца, а ведь на его основе строится обвинительное заключение.

ЭТ: Кроме того, врач-патологоанатом указывает на вход в области третьего крестцового позвонка, где он увидел повреждение крестца как след трепанобиопсии. Это явно насильственная смерть. Он должен был тут же остановить вскрытие и передать протокол и труп судебным медикам.

ЗАГАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ

ЕК: Однако момент со вскрытием с самого начала вызывает подозрения. Человек умирает в стационаре частной клиники. Есть подозрения на некачественные врачебные манипуляции. По положению департамента здравоохранения города Москвы, труп должны были вскрывать в судебно-медицинском морге судебно-медицинским экспертом, а не в морге больницы патологоанатомом.

- А почему?

ЭТ: Потому что это разные диагностические методики. Только судмедэксперт может определить насильственная смерть или нет.

- Ранее вы упоминали, что перед операцией Бобкову сделали компьютерную томографию (КТ), во время которой увидели кровотечение.

ЕК: Это очень любопытный момент. В деле есть только описание КТ, а снимков нет. И это описание неоднозначное, по нему можно предположить, что у пациента был перелом крестца. Вот цитата: «На костном окне создается впечатление о наличии линейного перерыва костной структуры в правой боковой массе крестца на уровне S III позвонка, который, вероятно, соответствует ходу иглы после проведенной ранее трепанобиопсии».

- Что здесь указывает на перелом?

ЕК: «Наличие линейного перерыва на уровне третьего позвонка крестца». Такое описание не исключает наличие перелома. А перелом не исключает повреждения венозного сплетения. Но повреждения от перелома и от медицинской манипуляции имеют разные последствия. Еще один скользкий момент есть в уголовном деле. Врач-хирург Тюмин А.А. говорит следователю, что был на вскрытии, и рассказывает: «Патологоанатом, используя зонд, вошел во входное раневое отверстие после трепанобиопсии, которое располагалось в районе крестца». Но трепанобиопсию делают не в крестец, а в подвздошную кость, которая располагается выше на 4-5 см у взрослого человека.

- Мисюрина промахнулась?

ЭТ: Это надо быть под сильным опьянением, чтобы так промахнуться.

- А Мисюрина могла сломать крестец Бобкову?

ЭТ: Только проткнув тело позвонка трепаном. Но человек сам себе может его повредить. Во время падения, например. Но это лишь предположение.

- Если сломать крестец во время сильного удара, внутреннее кровотечение возможно?

ЭТ: Да. Но нужно сначала изучить кости таза. И если там будет перелом, то искать его конкретную причину, а не гадать на кофейной гуще.

СЛЕДОВАТЕЛЬ ВЕРИТ ЭКСПЕРТУ

- Я правильно понимаю, что вы не исключаете вину Мисюриной, но и не подтверждаете ее?

ЭТ: Разумеется. У нас нет для этого основания. Но если мы хотим установить объективную истину, надо не сотрясать воздух, а проводить следственные действия. И все вопросы будут сняты. Только так можно будет понять виновата Мисюрина или нет.

- А как теперь выяснить истину?

ЕК: Идеальный вариант - провести эксгумацию и тщательно исследовать кости таза. За 4,5 года мягкие ткани, наверняка, сгнили, но в кости должен сохраниться канал от трепанобиопсии. И он многое может рассказать.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему следователь обвинил врача на основании скупого протокола?

Этот вопрос сейчас висит в воздухе, и на него многие ищут ответ. Но, насколько я знаю, следователь не должен тщательно вникать в медицинские термины и исследования. Тем более, что во время следствия в 2014 и 2015 годах были проведены две комплексных комиссии. Состав второй из них был весьма внушительным. Его возглавляла заместитель начальника Бюро по экспертной работе Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы Ольга Сажаева. И именно она делала окончательное заключение о том, можно ли доверять выводам патологоанатома.

Лично у меня к Ольге Владимировне есть несколько вопросов. Почему она не обратила внимания, что вскрытие проводил не судебный медик? Почему ее устроил столь скупой протокол, где не указан ни характер, ни локализация повреждений? Почему нет снимков КТ? Куда все-таки ткнула иглу Мисюрина в подвздошную кость или крестец? И если она ошиблась, то где доказательства ее ошибки (читай - преступления)?

Напоследок скажу, что каждый эксперт, входящий в том числе и в комиссию, дает подписку о даче заведомо ложных показаний. И следователь верит эксперту, который по закону врать не может.

РАССЛЕДОВАНИЕ УЛЬЯНЫ СКОЙБЕДЫ

Как медицинское сообщество спасло от тюрьмы Елену Мисюрину, виновную в гибели пациента

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В самом деле: человек умер, а сажать виновницу – это ж беспредел. Как уважаемые сторонники осужденной добились такого поразительного эффекта? Следите за руками (подробности)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Врач-хирург, кандидат медицинских наук Герман Пятов о деле Мисюриной: Теперь умрете без помощи

Герман ПЯТОВ

Вот уже неделю бурлит интернет: все обсуждают исход резонансного дела врача Елены Мисюриной. Судья Черемушкинского районного суда Никиточкина приговорила доктора к реальному сроку - двум годам лишения свободы! Осудили врача по статье 238 УК РФ: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть». Решение это совершенно беспрецедентное, так как данная статья, во-первых, предполагает прямой умысел врача нанести вред, что, в общем, даже всерьез комментировать сложно, а во-вторых, прямой причинно-следственной связи между процедурой, которую проводила врач Мисиюрина (трепанобиопсия тазовой кости) и смертью больного - нет. Во всяком случае, нет достоверных доказательств такой связи. Уникальность такого решения еще и в том, что прокуратура требовала для врача всего лишь условного наказания, а судья влепила по полной, т.е. дала реальный срок! (подробности)

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